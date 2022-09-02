https://ukraina.ru/20220902/1038350599.html

Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине

Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине - 02.09.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине

Президент США Джозеф Байден выделил Украине рекордный пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд. Эти деньги останутся в Америке и будут потрачены на производство оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-09-02T07:53

2022-09-02T07:53

2022-09-02T07:53

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Политолог назвал такую помощь "издевательством". По его словам, Украина получила такую военную помощь, которую на самом деле не увидит.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден, помощь, украина