Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине - 02.09.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине
Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине - 02.09.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине
Президент США Джозеф Байден выделил Украине рекордный пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд. Эти деньги останутся в Америке и будут потрачены на производство оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-09-02T07:53
2022-09-02T07:53
новости
сша
джо байден
помощь
украина
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Политолог назвал такую помощь "издевательством". По его словам, Украина получила такую военную помощь, которую на самом деле не увидит.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html
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новости, сша, джо байден, помощь, украина
Новости, США, Джо Байден, помощь, Украина

Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине

07:53 02.09.2022
 
© president.gov.uaБорис Джонсон Зеленский Киев
Борис Джонсон Зеленский Киев
© president.gov.ua
Читать в
Президент США Джозеф Байден выделил Украине рекордный пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд. Эти деньги останутся в Америке и будут потрачены на производство оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
"Они (деньги. - Ред.) пойдут предприятиям ВПК США, которые обещают поставить в течение - внимание, года-трех - вооружения на территорию Украины. Через год - непонятно, будет ли вообще государственное образование "Украина" существовать. Но деньги американские компании получат уже сейчас.
Политолог назвал такую помощь "издевательством". По его словам, Украина получила такую военную помощь, которую на самом деле не увидит.
Полный текст интервью читайте здесь
Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 15:09
Байден выделил Украине $3 млрд военной помощиПрезидент США Джозеф Байден выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном 24 августа на сайте Белого дома
 
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