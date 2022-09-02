https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html

Евгений Федоров: Мы за восстановление Отечества в границах 1945 года

Евгений Федоров: Мы за восстановление Отечества в границах 1945 года - 02.09.2022 Украина.ру

Евгений Федоров: Мы за восстановление Отечества в границах 1945 года

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T16:18

2022-09-02T16:18

2022-09-02T18:05

интервью

евгений федоров

сво

экономика

политика

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Для решения украинского конфликта необходимо провозгласить идеологию восстановления Отечества в границах 1945 года. Отечества, за которое восемьдесят лет назад отдали жизни шесть миллионов уроженцев Украины, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Евгений, в Турции начали принимать карты платежной системы «Мир» от Сбера и ВТБ. Идем ли мы по пути освобождения мировой торговли от безальтернативного доллара?— Это отдельные элементы положительного характера, но чтобы мировую торговлю освободить от доллара, необходимо изменить торговый баланс. Мы должны покупать столько же товаров, сколько и продаем, в миллиардных измерениях. На сегодняшний день еще до начала санкций, еще в начале года мы покупали в два раза меньше, чем продавали, и так в течение тридцати лет. Конкретно цифра — 52%.Сейчас количество закупок из-за рубежа еще снизились. Мало того, предлагается создать бюджетное правило. Представьте себе семью, где приходит муж и говорит: «На сегодняшний день я получаю в два раза больше зарплату, чем вчера». Жена говорит: «Отлично, давай эту половину денег в шредер, и сжигаем в мусорном ведре». Все! Вот это сегодняшняя российская экономика, и предложения, которые даются.Вместо того, чтобы увеличить закупки товара за рубежом, мы по-прежнему эти деньги либо прячем в валютных резервах, в том числе и в юанях, либо где-то еще стерилизуем, не закупая за них товары. Это вообще не вопрос денег, это вопрос организации экономической жизни.Надо дать бизнесу деньги — рубли, чтобы они поменяли наличные доллары, поехали челноками по всему миру и увеличил товарную массу в стране раза в два. Учитывая, что у нас импорта в стране — 65% от всего потребления, удвоение импортной товарной массы означает повышение качества жизни на треть. Здесь и сейчас. Плюс инвестиции, плюс военная программа и все остальное. Но это другой тип экономики. То есть это нулевая процентная ставка, это Госбанк, это государственный рубль. Эти реформы, о них еще президент говорил в послании 2012 года аккуратно, эти реформы нам придется сделать. Но это реформы внутренние.Это мы исходим из той же специальной операции, она как раз катализатор и стимулятор реформ по восстановлению суверенитета. Когда мы это сделаем, нам будет, чем заменить доллар. Мы его заменим рублем, потому что рубль станет не производной доллара на валютной бирже, а активом валюты страны, за которой стоит национальная экономика.Сегодня рубль эмитируют через валютную биржу, за ним вообще эта производная — часть продажи за рубеж товаров, его способ появления в экономике. А должен рубль появляться в экономике по внутренним основаниям, за счет механизма внутренних инвестиций, внутреннего кредитования под национальные активы. Это большая реформа, которая нас ждет в будущем, реформа суверенитета.— Газпром подтвердил остановку поставок газа в Европу по «Северному потоку». Каких ожидать цен на газ в Европе после запуска?— Тоже хорошее решение, но только европейские хранилища… В Германии, например, они на два месяца раньше сформировали запасы подземных хранилищ, на два месяца раньше.— 80%.— Обычно это был октябрь-ноябрь. То есть, грубо говоря, Газпром закачал туда газ, после этого приостановил. Вроде бы ненадолго, но надеюсь, что надолго. Соответственно, основной кризис нас ждет в будущем в Европе. Кстати, это тоже очень хороший показатель. Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов. Например, того же газа. А получает за это всего полтора процента мирового ВВП, потребления. Явно несправедливая система отношений.Этот кризис с газом в Европе показал, что они от нас зависят, а не мы от них. Соответственно, нам надо (сказать. — Ред.): «Ребята, тогда давайте нам больше за наш вклад. Раз от нас зависит ваша жизнь, значит, платите больше».Даже те деньги, которые они нам дают, — несправедливые. То, что на них мы еще не покупаем половину — это несправедливо. Надо изменять систему отношений, надо понимать, что «Мерседес» не стоит дороже, чем эшелон с мазутом или дизелем. Эшелон с дизелем или мазутом стоит значительно дороже одного «Мерседеса». Сегодня пропорция несправедливая.— Какой будет зима для Европы?— Я думаю, что Европа справится, потому что она печатает деньги. Хоть мы поставляем треть природных ресурсов… Мы их поставляем. Мы не прекратили поставки. Грубо говоря, если Китай захочет у нас купить нефть, мы Китаю продадим, а Китай продаст той же Европе. Поставки не приостановлены. Единственное — трубопроводный транспорт, потому что под него другая логистика. Даже и здесь они просто за счет того, что печатают деньги, обошли его в значительной мере через СПГ. Так что я не думаю, что основные европейские страны замерзают. То, что политики говорят: «Мы замерзнем», — это означает, что они вопрос понимают, и повышают напряжение, чтобы им дали больше денег, чтобы приняли государственные программы.Но одно то, что, несмотря на все кризисы, они уже досрочно заполнили хранилища — уже говорит о том, что, в принципе, нет такой проблемы. Так что я не переоцениваю. Да, будут (в Европе. — Ред.) сложности, но это не сложности тотально замерзающего характера.— Пишут, что Европа лишила бедные страны возможности купить газ из-за того, что сама так активно его скупала?— Это правда, потому что бедные страны деньги не печатают. Деньги печатает Европейский Союз под управлением богатых стран — Германии, Франции и т. д. Таким образом они действительно решают свои проблемы старой Европы за счет новой Европы, в том числе за счет бедных стран. Это правда, но это внутреннее устройство Европейского Союза.Как только бедные страны начали возмущаться, что сказал Шольц? Что они поменяют решение Еврсоюза с консенсуса на решение другого характера. Короче, Германия с Францией будут начальством Европейского Союза. И бедные страны просто засунут язык и молча будут выполнять роль колонии. На любую активность всегда есть военно-политическое решение у главных властей Европейского Союза.Так что бедные страны будут еще беднее, тем самым повысят экономику той же Германии за счет дешевой рабочей силы, а богатые страны просто официально объявят власть в Европейском Союзе своей, и не будут обращать внимания на возмущение бедных стран.— Московская биржа начнет торговлю валютной парой узбекский сум — российский рубль. Какие возможности откроет такая валютная пара?— Это облегчит торговлю с Узбекистаном, туризм в Узбекистане, потому что сегодня-то особо некуда поехать. Я жил в свое время в Ташкенте — хороший был город, русский город. Туда люди поедут. И, естественно, это облегчит их работу, упростится работа банковского сектора. Так что это позитивное решение, которое можно только приветствовать. Но нам надо другой рубль иметь. То есть нам надо иметь национальный государственный рубль на базе национальных активов… Материальный рубль.Когда мы изменим принципы формирования рубля, то есть не через биржу и валюту, а через кредитование внутренней экономикой под ее задачи — закупки, инвестиции — тогда рубль будет востребован во всем мире. За ним побегут. И тот же Узбекистан, и Китай, и весь мир будет рассматривать рубль как альтернативу доллару.Сейчас это не так. Сейчас рубль и есть доллар в своей системе и миссии. А надо, чтобы он был альтернативен доллару, разрушил монополию доллара. Наши расчеты показывают, что рубль может занимать треть мирового оборота. Сегодня рубль занимает 0,2%, а доллар с евро занимают 80%, то есть в четыреста раз больше.Эти пропорции мы поменяем, только обнулив процентную ставку и привязав рубль к национальной экономике. Получив право на эмиссию денег, в конце концов, то, что в Московском княжестве было еще 600 лет назад.— Русофобские настроения, снос советских памятников в Прибалтике… Как ответить на такие антироссийские выпады?— Закономерная позиция американцев и их вассалов в Прибалтике. Ответ стандартный, исторический: необходимо отменить независимость этих государств, как полученную незаконно в 1990 решениями Горбачева, — а он незаконно предоставил им выход из Советского Союза. Сделать эту территорию спорной и на базе того, что она спорная, в процессе диалога с Соединенными Штатами Америки определить ее военно-стратегический статус. А часть территории вообще надо взять, например, ту, которая предусмотрена как возврат по закону (СССР. — Ред.) 1990 года №1409, который предусматривал процедуру выхода той же Литвы из состава Советского Союза, с необходимостью отдельного обсуждения Клайпеды, Вильнюса и Ингалина. Например, Вильнюс в этой ситуации может оказаться в результате этого процесса в той же Белоруссии.— А получится ли диалог с Соединенными Штатами?— Автоматически будет диалог, если мы объявляем эту территорию спорной с точки зрения международного права. Обратите внимание: США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны. Прибалтика по итогам Второй мировой войны наша. Выход ее из состава СССР незаконный. Соответственно, создаются правовые основы для диалога.Но силовые основы для диалога — это равно неделимая безопасность, о которой говорил Владимир Путин. То есть рассмотрение вторжения на эту территорию Америки, поставки туда оружия, включение в НАТО — как вторжение на нашу территорию с вытекающими последствиями. И дальше договариваться с американцами, как в свое время договорился Хрущев, если не хватит просто политических процедур.В принципе, (их. — Ред.) достаточно: американцы согласятся с нашей позицией о восстановлении итогов Второй мировой войны, потому что на этой позиции стоит вся их стратегическая линия.Посмотрите, сейчас они выкручивают руки Белграду. Что они от него хотят? Чтобы он признал Косово. А зачем? Косово — американская военная база. Зачем Америке признание Косово со стороны Белграда? Потому что это итоги Второй мировой войны. Соответственно, без согласия Белграда Косово не может получить статус независимого государства.Да, его признали около пятидесяти стран, но Белград его не признал, потому что это просто сепаратисты. И Америка лидер, а лидер всегда опирается на закон, потому что по беспределу ты не получишь мирового лидерства. То есть все будут сопротивляться, и в этом плане, если вы внимательно посмотрите — это непопулярная позиция, но вы не найдете ни одного за восемьдесят лет решения Америки, нарушающего территориальные итоги Второй мировой войны. Они не взяли себе ни одного миллиметра территории.Соответственно, для них это важно. Та же, допустим, Панама. Очевидно, что они от нее жизненно зависят, но они не стали брать эту территорию, потому что боятся потерять мировое лидерство. Я говорю сейчас непопулярные вещи, но я не случайно об этом говорю. Они непопулярные, потому что об этом не принято говорить, но это факт.Таким образом, мы должны в большей степени опираться на международное право и договариваться с Америкой с позиции права, а не с позиции силы. А лучше с позиции и права, и — за ним — силы, а не наоборот.— Одна из главных проблем человечества — терроризм. Сейчас терроризм активно продолжается на Украине. Как с этим бороться?— Тот же рецепт, как и с Прибалтикой, — поступить по закону. История на Украине — это сотый конфликт за тридцать лет на территории СССР. Сотый! То есть это не случайность, а закономерность, вытекающая из девиза нарушения закона 1991 года.Это касается любого (конфликта. — Ред.). Если сосед у вас отнимет две сотки на даче — у вас с ним конфликт, пока вы не поставите точку в суде. А тем более — в геополитике. В геополитике конфликт — это войны. То, что будет военная операция, я лично по центральному телевидению говорил еще семь лет назад. А многие говорили и двадцать лет назад, потому что это объективный ход вещей.Решается эта проблема одним путем. Надо отменить незаконное решение (1991 года. — Ред.) по суду или по закону, после чего начать работу с этой территории с позиции международного права и закона, что (позволит. — Ред.) исключить поставки туда оружия, и дипломатическим путем позволит навести порядок на территории Украины.Потому что на территории Украины, если мы объявим это спорной территорией, сложится ситуация, при которой мы прикроем геополитически, от поставок (оружия. — Ред.), а в военном отношении режим рухнет, потому что у него нет просто (для сопротивления. — Ред.) идеологии.Кстати, это второй фактор, потому что они создают на Украине так называемую нацию. Это пассионарный процесс создания новой нации. Он всегда кровавый и тяжелый. Вспомним, как создавались нации: финская, тремя войнами с Советским Союзом, польская и т. д. Этот процесс надо переломить идеологически. Мы за восстановление Отечества в границах 1945 года, за которое отдали жизни шесть миллионов уроженцев Украины восемьдесят лет назад.Соответственно, мы с этих идеологических позиций должны прийти. То есть мы должны объявить, что мы восстанавливаем Отечество, закрываем эту территорию в границах Второй мировой войны, и дальше наводим порядок с идеологических и правовых оснований. После этого наши противники будут не Вооруженные силы Украины, а только националистические батальоны. Как вы знаете, их численность меньше Вооруженных сил раз в тридцать.Таким образом, это совершенно другой противник, в том числе — террористический, да, но мы решим эту проблему с помощью наших военных спецслужб, которые умеют бороться с терроризмом, которые умеют бороться с подпольем. Это технология. И я думаю, что мы никуда не денемся, — мы к этой технологии перейдем на втором этапе. Помните, как сказал Путин: «Мы еще не начинали». Чтобы начать, мы должны включить идеологию Отечества. С этого момента мы начнем.— Насколько эффективен будет такой способ в борьбе с денацификацией Украины?— Этот способ срабатывал всегда. В Великую Отечественную войну сработал? Сработал. До этого он сработал уже после 1918 года. Это технология, которая выработана нашими предками, и которая железобетонно работает. То есть идеология, которая не должна противоречить международному праву, и сильная государственность с сильными спецслужбами.Просто прийти и сказать: «Нам нравится Киев, уходите вон, нацисты», — не получится. Надо сказать, что мы освобождаем Киев от иностранных фашистских интервентов. И, соответственно, все, кто в Киеве, — либо сторонники Отечества, либо коллаборанты, либо наследники фашизма, полицаи и т. д. Все! Вот вам формула. Она работает? Работает! Она и сейчас сработает.

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, евгений федоров, сво, экономика, политика