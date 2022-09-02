https://ukraina.ru/20220902/1038336604.html

Суздальцев объяснил, почему ждать позитива от миссии МАГАТЭ не приходится

Суздальцев объяснил, почему ждать позитива от миссии МАГАТЭ не приходится - 02.09.2022 Украина.ру

Суздальцев объяснил, почему ждать позитива от миссии МАГАТЭ не приходится

Россия была бы не против, если миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осталась на Запорожской АЭС на постоянной основе. Однако какими бы не были отчеты МАГАТЭ, обвинения в обстрелах с России не снимут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2022-09-02T05:22

2022-09-02T05:22

2022-09-02T05:22

новости

магатэ

запорожская аэс

украина

миссия оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038336000_0:20:935:546_1920x0_80_0_0_036498522d9e0a2510956c61d605f359.jpg

Политолог предположил, что по итогам визита в МАГАТЭ могут заявить об отсутствии каких-либо проблем, если бы не "российская агрессия". Про Украину инспекторы МАГАТЭ не скажут ни слова, убежден Суздальцев.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220901/1038323833.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, магатэ, запорожская аэс, украина, миссия оон