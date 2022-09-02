https://ukraina.ru/20220902/1038336604.html
Суздальцев объяснил, почему ждать позитива от миссии МАГАТЭ не приходится
Суздальцев объяснил, почему ждать позитива от миссии МАГАТЭ не приходится - 02.09.2022 Украина.ру
Суздальцев объяснил, почему ждать позитива от миссии МАГАТЭ не приходится
Россия была бы не против, если миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осталась на Запорожской АЭС на постоянной основе. Однако какими бы не были отчеты МАГАТЭ, обвинения в обстрелах с России не снимут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2022-09-02T05:22
2022-09-02T05:22
2022-09-02T05:22
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магатэ
запорожская аэс
украина
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Политолог предположил, что по итогам визита в МАГАТЭ могут заявить об отсутствии каких-либо проблем, если бы не "российская агрессия". Про Украину инспекторы МАГАТЭ не скажут ни слова, убежден Суздальцев.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038323833.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, запорожская аэс, украина, миссия оон
Новости, магатэ, Запорожская АЭС, Украина, миссия ООН
Суздальцев объяснил, почему ждать позитива от миссии МАГАТЭ не приходится
Россия была бы не против, если миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осталась на Запорожской АЭС на постоянной основе. Однако какими бы не были отчеты МАГАТЭ, обвинения в обстрелах с России не снимут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев