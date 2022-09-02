https://ukraina.ru/20220902/1038327079.html
"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО - 02.09.2022 Украина.ру
"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
Украину не примут в НАТО, а заявления о приеме в Северо-Атлантический альянс - полная ерунда. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2022-09-02T06:30
2022-09-02T06:30
2022-09-02T06:30
новости
нато
украина
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103189/54/1031895463_0:165:3044:1877_1920x0_80_0_0_05a5493fbbd2e31db66bbcf9e0466114.jpg
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила о возможном приеме страны в НАТО до окончания специальной военной операции. Подберезкин назвал ее слова "высказыванием идиотки", на которое нельзя обращать внимание.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038312665.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103189/54/1031895463_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_3822dade0cfa97a531718e53737258a3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, украина, всу
Новости, НАТО, Украина, ВСУ
"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
Украину не примут в НАТО, а заявления о приеме в Северо-Атлантический альянс - полная ерунда. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин