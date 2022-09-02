"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО

"Глупые заявления мы слышим из Киева регулярно, сколько хотите. Никто Киеву предлагать, тем более принимать в НАТО не будет. Тем более, это решение консенсусное, то есть с этим должны согласиться все члены Альянса. Но никто не захочет на себя принимать эту головную боль. Это фантазии сумасшедшей бабы", - сказал Подберезкин.