"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО - 02.09.2022 Украина.ру
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"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО - 02.09.2022 Украина.ру
"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
Украину не примут в НАТО, а заявления о приеме в Северо-Атлантический альянс - полная ерунда. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2022-09-02T06:30
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Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила о возможном приеме страны в НАТО до окончания специальной военной операции. Подберезкин назвал ее слова "высказыванием идиотки", на которое нельзя обращать внимание.Полный текст интервью читайте здесь
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новости, нато, украина, всу
Новости, НАТО, Украина, ВСУ

"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО

06:30 02.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Украину не примут в НАТО, а заявления о приеме в Северо-Атлантический альянс - полная ерунда. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
"Глупые заявления мы слышим из Киева регулярно, сколько хотите. Никто Киеву предлагать, тем более принимать в НАТО не будет. Тем более, это решение консенсусное, то есть с этим должны согласиться все члены Альянса. Но никто не захочет на себя принимать эту головную боль. Это фантазии сумасшедшей бабы", - сказал Подберезкин.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила о возможном приеме страны в НАТО до окончания специальной военной операции. Подберезкин назвал ее слова "высказыванием идиотки", на которое нельзя обращать внимание.
Полный текст интервью читайте здесь
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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