Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на Харьков - 02.09.2022 Украина.ру
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Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на Харьков
Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на Харьков - 02.09.2022 Украина.ру
Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на Харьков
В районе Харькова сближаются войска союзников, город попадает в полукольцо окружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2022-09-02T05:45
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Украинские войска не планируют наступление на харьковском направлении, так как подразделения ВСУ потеряли боеспособность, заключил Подберезкин.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220810/1037518482.html
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Новости, Украина, СВО, Харьков, ВСУ
Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на Харьков

05:45 02.09.2022
 
© paul-itk.livejournal.comХарьков
Харьков
© paul-itk.livejournal.com
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В районе Харькова сближаются войска союзников, город попадает в полукольцо окружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

"Союзническое наступление и на харьковском, и на донецком направлении не останавливалось, идет процесс вытеснения и выдавливания. По сути, Харьков постепенно попадает опять в полукольцо, в котором он был несколько месяцев назад. Совершенно определенно просматривается сближение войск союзников", - сказал Подберезкин.

Украинские войска не планируют наступление на харьковском направлении, так как подразделения ВСУ потеряли боеспособность, заключил Подберезкин.
Полный текст интервью читайте здесь
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