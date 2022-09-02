https://ukraina.ru/20220902/1038326412.html

Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на Харьков

Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на Харьков - 02.09.2022 Украина.ру

Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на Харьков

В районе Харькова сближаются войска союзников, город попадает в полукольцо окружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2022-09-02T05:45

2022-09-02T05:45

2022-09-02T05:45

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Украинские войска не планируют наступление на харьковском направлении, так как подразделения ВСУ потеряли боеспособность, заключил Подберезкин.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220810/1037518482.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, харьков, всу