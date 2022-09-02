Снова будет окружение: военный эксперт рассказал, как продвигается наступление на Харьков
© paul-itk.livejournal.comХарьков
© paul-itk.livejournal.com
В районе Харькова сближаются войска союзников, город попадает в полукольцо окружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
"Союзническое наступление и на харьковском, и на донецком направлении не останавливалось, идет процесс вытеснения и выдавливания. По сути, Харьков постепенно попадает опять в полукольцо, в котором он был несколько месяцев назад. Совершенно определенно просматривается сближение войск союзников", - сказал Подберезкин.
Украинские войска не планируют наступление на харьковском направлении, так как подразделения ВСУ потеряли боеспособность, заключил Подберезкин.
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