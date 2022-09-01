https://ukraina.ru/20220901/1038336797.html

Потери ВСУ, прорыв делегации МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 1 сентября

Потери ВСУ, прорыв делегации МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 1 сентября - 01.09.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, прорыв делегации МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 1 сентября

Украинские военные попытались пойти в контрнаступление в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской области, но понесли потери. Делегация МАГАТЭ сумела прорваться в Энергодар

2022-09-01T16:00

2022-09-01T16:00

2022-09-01T16:47

хроники

эксклюзив

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Днём 1 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине, а также прояснил ситуацию с попыткой ВСУ высадить десант у Запорожской АЭС.«Утром 1 сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. В 6 часов 20 минут на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек. Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции», — отметил Конашенков.Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооружённых сил, а также задействованы вертолёты армейской авиации.«Около семи часов утра подразделениями российских вооруженных сил пресечена ещё одна попытка высадки десанта для захвата атомной электростанции. В нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российскими вооружёнными силами две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», — отметил Конашенков.Он также рассказал о том, как Украина блокировала проезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.Кроме того, сообщил Конашенков, в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.«Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», — отметил он.Также он заявил, что в результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении.«Потери противника составили свыше пятидесяти человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовки военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования "Кракен", которым большинство из них было уничтожено», — рассказал представитель Минобороны России.По словам Конашенкова, ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики было ликвидировано свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники.«Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл», — отметил Конашенков.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки были поражены четыре пункта управления в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах. В районах Часов Яр и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два пункта управления ВСУ беспилотными летательными аппаратами. В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777. Также были уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожской области, Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково Николаевской области, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Коломийцы Днепропетровской области.«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области. Также перехвачено: одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе Безымянное в Херсонской области и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 РСЗО HIMARS, в районах Музыковка, Знаменка, Веселое, Каменка, Дарьевка, Новая Каховка, Берислав, Днепряны и Томарино. В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США», — рассказал Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолётов, 151 вертолёт, 1852 беспилотных летательных аппарата, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3363 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 5192 единицы специальной военной автомобильной техники.Прорыв делегации МАГАТЭВо время брифинга генерал-лейтенант Конашенков также рассказал, с каким трудом делегация МАГАТЭ добиралась в ЗАЭС.«Начиная с 8 часов утра киевским режимом заблокирован проезд миссии экспертов МАГАТЭ с подконтрольной территории на Запорожскую атомную электростанцию. Украинской артиллерией ведутся обстрелы территории Запорожской АЭС, места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка, а также маршрута их движения в Энергодар. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», — рассказал Конашенков.Позже руководство Запорожской области сообщило о прибытии делегации МАГАТЭ на освобождённую территорию.«[Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много, сейчас они уже находятся на нашей территории, на нашем блокпосту. Первые машины прошли уже больше часа назад, а основная часть этого конвоя, которая была задержана украинской стороной, сейчас уже отпущена… Они проходят первый контроль и буквально уже через считаные минуты они продолжат свое движение в направлении атомной станции», — заявил в 13:34 глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Российский журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале опубликовал видео пересечения миссией МАГАТЭ блокпоста.«С мест сообщают, что миссия МАГАТЭ в сопровождении российских "Тигров" уже на нашей территории», — подписал видео Коц.Позже РИА «Новости» опубликовало видео прибытия миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС.Как заявил Балицкий, миссия МАГАТЭ планирует пробыть на ЗАЭС до 3 сентября. Сегодня члены миссии ознакомятся с рабочим залом станции, а потом посетят реакторы.По словам Балицкого, власти Запорожской области намерены показать миссии МАГАТЭ не только АЭС, но и разрушенную после ударов Киева социнфраструктуру Энергодара.

https://ukraina.ru/20220901/1038325484.html

https://ukraina.ru/20220901/1038316293.html

https://ukraina.ru/20220831/1038309276.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив