МАГАТЭ. Справка - 01.09.2022 Украина.ру
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МАГАТЭ. Справка
МАГАТЭ. Справка - 01.09.2022 Украина.ру
МАГАТЭ. Справка
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – организация в системе ООН, способствующая сотрудничеству в развитии гражданских ядерных технологий. Украина.ру, 01.09.2022
2022-09-01T15:29
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – организация в системе ООН, способствующая сотрудничеству в развитии гражданских ядерных технологий. МАГАТЭ занимается контролем за мирным использованием атомной энергии, поощряет исследования и разработки в этой сфере, а также обмен научной информацией, разрабатывает и внедряет систему гарантий того, что мирные ядерные программы не будут иметь военной направленности, устанавливает нормы безопасности.МАГАТЭ не имеет прав влиять на правительства и государственные органы, не имеет возможности закрывать или накладывать какие-либо запреты и ограничения на функционирующие объекты. Задача МАГАТЭ - чисто консультативные, сбор информации и предоставление отчетов структурам ООН.
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магатэ, оон, эксклюзив
магатэ, ООН, Эксклюзив

МАГАТЭ. Справка

15:29 01.09.2022 (обновлено: 15:37 01.09.2022)
 
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINKМАГАТЭ
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – организация в системе ООН, способствующая сотрудничеству в развитии гражданских ядерных технологий.
МАГАТЭ занимается контролем за мирным использованием атомной энергии, поощряет исследования и разработки в этой сфере, а также обмен научной информацией, разрабатывает и внедряет систему гарантий того, что мирные ядерные программы не будут иметь военной направленности, устанавливает нормы безопасности.
МАГАТЭ не имеет прав влиять на правительства и государственные органы, не имеет возможности закрывать или накладывать какие-либо запреты и ограничения на функционирующие объекты. Задача МАГАТЭ - чисто консультативные, сбор информации и предоставление отчетов структурам ООН.
 
магатэООНЭксклюзив
 
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