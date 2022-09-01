https://ukraina.ru/20220901/1038334956.html

МАГАТЭ. Справка

МАГАТЭ. Справка - 01.09.2022 Украина.ру

МАГАТЭ. Справка

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – организация в системе ООН, способствующая сотрудничеству в развитии гражданских ядерных технологий. Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T15:29

2022-09-01T15:29

2022-09-01T15:37

магатэ

оон

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – организация в системе ООН, способствующая сотрудничеству в развитии гражданских ядерных технологий. МАГАТЭ занимается контролем за мирным использованием атомной энергии, поощряет исследования и разработки в этой сфере, а также обмен научной информацией, разрабатывает и внедряет систему гарантий того, что мирные ядерные программы не будут иметь военной направленности, устанавливает нормы безопасности.МАГАТЭ не имеет прав влиять на правительства и государственные органы, не имеет возможности закрывать или накладывать какие-либо запреты и ограничения на функционирующие объекты. Задача МАГАТЭ - чисто консультативные, сбор информации и предоставление отчетов структурам ООН.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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магатэ, оон, эксклюзив