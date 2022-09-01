https://ukraina.ru/20220901/1038334956.html
МАГАТЭ. Справка
МАГАТЭ. Справка - 01.09.2022 Украина.ру
МАГАТЭ. Справка
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – организация в системе ООН, способствующая сотрудничеству в развитии гражданских ядерных технологий. Украина.ру, 01.09.2022
2022-09-01T15:29
2022-09-01T15:29
2022-09-01T15:37
магатэ
оон
эксклюзив
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – организация в системе ООН, способствующая сотрудничеству в развитии гражданских ядерных технологий. МАГАТЭ занимается контролем за мирным использованием атомной энергии, поощряет исследования и разработки в этой сфере, а также обмен научной информацией, разрабатывает и внедряет систему гарантий того, что мирные ядерные программы не будут иметь военной направленности, устанавливает нормы безопасности.МАГАТЭ не имеет прав влиять на правительства и государственные органы, не имеет возможности закрывать или накладывать какие-либо запреты и ограничения на функционирующие объекты. Задача МАГАТЭ - чисто консультативные, сбор информации и предоставление отчетов структурам ООН.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
магатэ, оон, эксклюзив
МАГАТЭ. Справка
15:29 01.09.2022 (обновлено: 15:37 01.09.2022)
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – организация в системе ООН, способствующая сотрудничеству в развитии гражданских ядерных технологий.
МАГАТЭ занимается контролем за мирным использованием атомной энергии, поощряет исследования и разработки в этой сфере, а также обмен научной информацией, разрабатывает и внедряет систему гарантий того, что мирные ядерные программы не будут иметь военной направленности, устанавливает нормы безопасности.
МАГАТЭ не имеет прав влиять на правительства и государственные органы, не имеет возможности закрывать или накладывать какие-либо запреты и ограничения на функционирующие объекты. Задача МАГАТЭ - чисто консультативные, сбор информации и предоставление отчетов структурам ООН.