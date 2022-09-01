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ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов
ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов - 01.09.2022 Украина.ру
ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов
Минобороны РФ 1 сентября проинформировало о продолжении зачистки групп украинских диверсантов, которые высадились в этот же день в Энергодаре
2022-09-01T14:03
2022-09-01T14:03
2022-09-01T14:03
новости
энергодар
запорожская аэс
диверсанты
вс рф
всу
украина
атака
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация.Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку.По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия.В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал ранее политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергодар, запорожская аэс, диверсанты, вс рф, всу, украина, атака
Новости, Энергодар, Запорожская АЭС, диверсанты, ВС РФ, ВСУ, Украина, атака
ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов
Минобороны РФ 1 сентября проинформировало о продолжении зачистки групп украинских диверсантов, которые высадились в этот же день в Энергодаре
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация.
Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку.
По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.
Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия.
В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).
Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.
В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал ранее политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру.