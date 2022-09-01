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ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов

ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов - 01.09.2022 Украина.ру

ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов

Минобороны РФ 1 сентября проинформировало о продолжении зачистки групп украинских диверсантов, которые высадились в этот же день в Энергодаре

2022-09-01T14:03

2022-09-01T14:03

2022-09-01T14:03

новости

энергодар

запорожская аэс

диверсанты

вс рф

всу

украина

атака

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация.Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку.По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия.В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал ранее политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энергодар, запорожская аэс, диверсанты, вс рф, всу, украина, атака