ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов - 01.09.2022 Украина.ру
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ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов
ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов - 01.09.2022 Украина.ру
ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов
Минобороны РФ 1 сентября проинформировало о продолжении зачистки групп украинских диверсантов, которые высадились в этот же день в Энергодаре
2022-09-01T14:03
2022-09-01T14:03
новости
энергодар
запорожская аэс
диверсанты
вс рф
всу
украина
атака
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация.Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку.По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия.В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал ранее политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, энергодар, запорожская аэс, диверсанты, вс рф, всу, украина, атака
Новости, Энергодар, Запорожская АЭС, диверсанты, ВС РФ, ВСУ, Украина, атака

ВС РФ продолжают зачистку Энергодара от украинских диверсантов

14:03 01.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Минобороны РФ 1 сентября проинформировало о продолжении зачистки групп украинских диверсантов, которые высадились в этот же день в Энергодаре
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра 1 сентября две диверсионные группы с Украины в количестве 60 человек предприняли попытку высадиться с самоходных барж в нескольких километрах от ЗАЭС. Для их подавления была поднята в воздух армейская авиация.
Позднее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ потопили плавсредства диверсантов и отразили атаку.
По данным администрации освобожденных территорий Запорожской области, в результате боестолкновений трое украинских боевиков оказались в плену, двое из них ранены и находятся в тяжелом состоянии.
Как пишет в своем Telegram-канале член ВГА Владимир Рогов, еще 12 диверсантов ведут боевые действия.
В четверг, 1 сентября в Энергодар с целью инспекции ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).
Москва считает, что усилившиеся обстрелы города со стороны ВСУ вместе с попыткой диверсии являются частью плана Киева по дестабилизации обстановки и срыва приезда специалистов МАГАТЭ.
В сложившиеся ситуации ЗАЭС надо заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит она, а также обезопасить станцию от ударов украинских войск, сказал ранее политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру.
 
НовостиЭнергодарЗапорожская АЭСдиверсантыВС РФВСУУкраинаатака
 
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