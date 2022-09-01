https://ukraina.ru/20220901/1038322852.html

"Фантастическое признание" - Лавров о том, как глава МИД Германии обрекла немецких граждан на страдания

"Фантастическое признание" - Лавров о том, как глава МИД Германии обрекла немецких граждан на страдания - 01.09.2022 Украина.ру

"Фантастическое признание" - Лавров о том, как глава МИД Германии обрекла немецких граждан на страдания

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "фантастическим признанием" заявление германской коллеги Анналены Бербок о том, что немцы должны страдать ради Украины

2022-09-01T11:59

2022-09-01T11:59

2022-09-01T11:59

сергей лавров

новости

анналена бербок

европа

россия

запад

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Ранее Бербок заявила, что гражданам ФРГ придется страдать, потому что Берлин будет поддерживать Украину несмотря ни на что."Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.По словам Лаврова, западные элиты руководствуются логикой вчерашнего дня, продвигая однополярный мир вопреки объективным тенденциям исторического развития, не признавая реального появления и укрепления новых центров экономического развития, финансовой мощи и политического влияния."Центров, которые имеют чувство собственного достоинства, которые хотят отстаивать свои законные интересы, уважать традиции своих цивилизаций, многовековых, многотысячелетних, которые не хотят, чтобы их стригли под одну гребенку либеральных ценностей", - подчеркнул Лавров.Он также назвал "очень показательным" заявление министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека о том, что с национальными интересами в Европе надо покончить.

https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html

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сергей лавров, новости, анналена бербок, европа, россия, запад