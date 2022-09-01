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"Фантастическое признание" - Лавров о том, как глава МИД Германии обрекла немецких граждан на страдания
"Фантастическое признание" - Лавров о том, как глава МИД Германии обрекла немецких граждан на страдания - 01.09.2022 Украина.ру
"Фантастическое признание" - Лавров о том, как глава МИД Германии обрекла немецких граждан на страдания
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "фантастическим признанием" заявление германской коллеги Анналены Бербок о том, что немцы должны страдать ради Украины
2022-09-01T11:59
2022-09-01T11:59
2022-09-01T11:59
сергей лавров
новости
анналена бербок
европа
россия
запад
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Ранее Бербок заявила, что гражданам ФРГ придется страдать, потому что Берлин будет поддерживать Украину несмотря ни на что."Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.По словам Лаврова, западные элиты руководствуются логикой вчерашнего дня, продвигая однополярный мир вопреки объективным тенденциям исторического развития, не признавая реального появления и укрепления новых центров экономического развития, финансовой мощи и политического влияния."Центров, которые имеют чувство собственного достоинства, которые хотят отстаивать свои законные интересы, уважать традиции своих цивилизаций, многовековых, многотысячелетних, которые не хотят, чтобы их стригли под одну гребенку либеральных ценностей", - подчеркнул Лавров.Он также назвал "очень показательным" заявление министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека о том, что с национальными интересами в Европе надо покончить.
https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей лавров, новости, анналена бербок, европа, россия, запад
"Фантастическое признание" - Лавров о том, как глава МИД Германии обрекла немецких граждан на страдания
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "фантастическим признанием" заявление германской коллеги Анналены Бербок о том, что немцы должны страдать ради Украины
Ранее Бербок заявила, что гражданам ФРГ придется страдать, потому что Берлин будет поддерживать Украину несмотря ни на что.
"Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
По словам Лаврова, западные элиты руководствуются логикой вчерашнего дня, продвигая однополярный мир вопреки объективным тенденциям исторического развития, не признавая реального появления и укрепления новых центров экономического развития, финансовой мощи и политического влияния.
"Центров, которые имеют чувство собственного достоинства, которые хотят отстаивать свои законные интересы, уважать традиции своих цивилизаций, многовековых, многотысячелетних, которые не хотят, чтобы их стригли под одну гребенку либеральных ценностей", - подчеркнул Лавров.
Он также назвал "очень показательным" заявление министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека о том, что с национальными интересами в Европе надо покончить.