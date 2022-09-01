Препятствий для визита МАГАТЭ нет - власти Энергодара
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Миссию МАГАТЭ ожидают на станции, заявили власти Энергодара в официальном Telegram-канале "Энергодарский связной" 1 сентября
Мы надеемся на здравый смысл и ждем миссию МАГАТЭ: объективных препятствий для визита нет.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, до линии фронта остается 20 километров.
С 8 утра ВСУ ведет обстрел Энергодара и Васильевки, окрестности и станции и жилые кварталы города. По заявлению Рогова, обстрел должен был прикрыть высадку диверсантов, которых украинская армия забросила сегодня в город. Обе диверсионных группы были уничтожены.
09:40Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасностьМиссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар для оценки состояния Запорожской АЭС (ЗАЭС), несмотря на усилившиеся обстрелы. Такое заявление главы организации Рафаэля Мариано Гросси приводит Reuters