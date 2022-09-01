https://ukraina.ru/20220901/1038322114.html

Препятствий для визита МАГАТЭ нет - власти Энергодара

Препятствий для визита МАГАТЭ нет - власти Энергодара - 01.09.2022 Украина.ру

Препятствий для визита МАГАТЭ нет - власти Энергодара

Миссию МАГАТЭ ожидают на станции, заявили власти Энергодара в официальном Telegram-канале "Энергодарский связной" 1 сентября

2022-09-01T11:47

2022-09-01T11:47

2022-09-01T11:47

новости

магатэ

энергодар

власти

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Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, до линии фронта остается 20 километров.С 8 утра ВСУ ведет обстрел Энергодара и Васильевки, окрестности и станции и жилые кварталы города. По заявлению Рогова, обстрел должен был прикрыть высадку диверсантов, которых украинская армия забросила сегодня в город. Обе диверсионных группы были уничтожены.

https://ukraina.ru/20220901/1038315819.html

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новости, магатэ, энергодар, власти