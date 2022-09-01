https://ukraina.ru/20220901/1038320436.html

Делегация МАГАТЭ находится в 20 км от линии фронта – власти

Делегация МАГАТЭ находится в 20 км от линии фронта – власти - 01.09.2022 Украина.ру

Делегация МАГАТЭ находится в 20 км от линии фронта – власти

Делегация МАГАТЭ, прибывшая на Украину для визита на Запорожскую АЭС и "предотвращения ядерной катастрофы", находится на блокпосту в Новоалександровке, сообщил 1 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-09-01T10:59

2022-09-01T10:59

2022-09-01T11:43

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Колонна ожидает сообщения о безопасности проезда.Эту же информацию сообщил также Интерфакс-Украина, сославшись на свой собственный источник.С 8 утра ВСУ ведет обстрел Энергодара и Васильевки, окрестности и станции и жилые кварталы города. По заявлению Рогова, обстрел должен был прикрыть высадку диверсантов, которых украинская армия забросила сегодня в город. Обе диверсионных группы были уничтожены.Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил в обстрелах ВС РФ.Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в интервью Украина.ру объяснил, что ничего не ожидает от визита МАГАТЭ. Миссия, вероятно, "составит какие-то документы и выразит озабоченность".

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новости, магатэ, энергодар, всу