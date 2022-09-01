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Делегация МАГАТЭ находится в 20 км от линии фронта – власти
Делегация МАГАТЭ находится в 20 км от линии фронта – власти - 01.09.2022 Украина.ру
Делегация МАГАТЭ находится в 20 км от линии фронта – власти
Делегация МАГАТЭ, прибывшая на Украину для визита на Запорожскую АЭС и "предотвращения ядерной катастрофы", находится на блокпосту в Новоалександровке, сообщил 1 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-09-01T10:59
2022-09-01T10:59
2022-09-01T11:43
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Колонна ожидает сообщения о безопасности проезда.Эту же информацию сообщил также Интерфакс-Украина, сославшись на свой собственный источник.С 8 утра ВСУ ведет обстрел Энергодара и Васильевки, окрестности и станции и жилые кварталы города. По заявлению Рогова, обстрел должен был прикрыть высадку диверсантов, которых украинская армия забросила сегодня в город. Обе диверсионных группы были уничтожены.Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил в обстрелах ВС РФ.Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в интервью Украина.ру объяснил, что ничего не ожидает от визита МАГАТЭ. Миссия, вероятно, "составит какие-то документы и выразит озабоченность".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, магатэ, энергодар, всу
Новости, магатэ, Энергодар, ВСУ
Делегация МАГАТЭ находится в 20 км от линии фронта – власти
10:59 01.09.2022 (обновлено: 11:43 01.09.2022)
Делегация МАГАТЭ, прибывшая на Украину для визита на Запорожскую АЭС и "предотвращения ядерной катастрофы", находится на блокпосту в Новоалександровке, сообщил 1 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта 20 километров.
Колонна ожидает сообщения о безопасности проезда.
Эту же информацию сообщил также Интерфакс-Украина, сославшись на свой собственный источник.
С 8 утра ВСУ ведет обстрел Энергодара и Васильевки, окрестности и станции и жилые кварталы города. По заявлению Рогова, обстрел должен был прикрыть высадку диверсантов, которых украинская армия забросила сегодня в город. Обе диверсионных группы были уничтожены.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил в обстрелах ВС РФ.
Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в интервью Украина.ру объяснил, что ничего не ожидает от визита МАГАТЭ. Миссия, вероятно, "составит какие-то документы и выразит озабоченность".