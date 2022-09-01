Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры - 01.09.2022 Украина.ру
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Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры
Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры - 01.09.2022 Украина.ру
Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры
Лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта, сказал бывший глава Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде"
2022-09-01T08:56
2022-09-01T08:56
виктор ющенко
владимир зеленский
новости
ес
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По его словам, с призывами к дипломатии выступали экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, а также экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.Киев не согласится на дипломатическое решение ситуации, предположил Ющенко.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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виктор ющенко, владимир зеленский, новости, ес
Виктор Ющенко, Владимир Зеленский, Новости, ЕС

Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры

08:56 01.09.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта, сказал бывший глава Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде"

Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров. — Прим. ред.), потом разберемся"

Экс-президент Украины Виктор Ющенко
Виктор Ющенко
бывший глава Украины
По его словам, с призывами к дипломатии выступали экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, а также экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Киев не согласится на дипломатическое решение ситуации, предположил Ющенко.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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