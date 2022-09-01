https://ukraina.ru/20220901/1038314759.html

Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры

Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры - 01.09.2022 Украина.ру

Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры

Лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта, сказал бывший глава Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде"

2022-09-01T08:56

2022-09-01T08:56

2022-09-01T08:56

виктор ющенко

владимир зеленский

новости

ес

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По его словам, с призывами к дипломатии выступали экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, а также экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.Киев не согласится на дипломатическое решение ситуации, предположил Ющенко.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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виктор ющенко, владимир зеленский, новости, ес