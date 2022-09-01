https://ukraina.ru/20220901/1038314759.html
Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры
Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры - 01.09.2022 Украина.ру
Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры
Лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта, сказал бывший глава Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде"
2022-09-01T08:56
2022-09-01T08:56
2022-09-01T08:56
виктор ющенко
владимир зеленский
новости
ес
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По его словам, с призывами к дипломатии выступали экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, а также экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.Киев не согласится на дипломатическое решение ситуации, предположил Ющенко.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220901/1038313242.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
виктор ющенко, владимир зеленский, новости, ес
Виктор Ющенко, Владимир Зеленский, Новости, ЕС
Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры
Лидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта, сказал бывший глава Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде"
Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров. — Прим. ред.), потом разберемся"
Виктор Ющенко
бывший глава Украины
По его словам, с призывами к дипломатии выступали экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, а также экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Киев не согласится на дипломатическое решение ситуации, предположил Ющенко.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.