https://ukraina.ru/20220901/1038313242.html

Обучение детей русофобии и приватизация за гроши. Что ожидает Украину в сентябре

Обучение детей русофобии и приватизация за гроши. Что ожидает Украину в сентябре - 01.09.2022 Украина.ру

Обучение детей русофобии и приватизация за гроши. Что ожидает Украину в сентябре

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T08:09

2022-09-01T08:09

2022-09-01T10:00

эксклюзив

украина

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Первого сентября для украинских студентов и школьников традиционно начинается учебный год, но в этом году многие из них будут заниматься онлайн, а еще сотни тысяч сядут за парту вдали от родного дома. По словам министра образования Украины Сергея Шкарлета, 641 тысяча школьников находится заграницей, а еще более 200 000 — на территориях, которые уже контролирует РФ или ЛНР и ДНР. Кроме того, из-за военных действий за границу выехало около 22 000 преподавателей.Очевидно, что в прифронтовой зоне организовать учебный процесс будет невозможно. Здания школ ВСУ по-прежнему используют в качестве своих баз и складов, что в августе подтвердила даже организация Amnesty International в своем отчете. На западной и центральной Украине в ряде школ и общежитиях университетов временно обитают внутренние переселенцы. С 1 сентября многих из них попросят на выход.Непросто украинским властям будет найти и средства на стипендии студентам и зарплаты преподавателям, так как в бюджете зияет дыра в $ 50 млрд, а западные кредиты идут преимущественно на военные цели.Пока лишь около половины школ оборудованы бомбоубежищами, а значит, ученикам каждой второй школы светит дистанционное обучение, которое не самым благоприятным образом влияет на учебный процесс. Родители школьников уже жалуются, что на оборудование бомбоубежищ при школах деньги пытаются тянуть с них. В восточных и южных регионах явно возникнут проблемы с наполняемостью классов, так как многие дети уехали за границу или в другие регионы.Школьники столкнутся с 1 сентября и с изменениями в программе, особенно в преподавании истории. В новом учебном году на уроках истории школьники почти ничего не узнают о наполеоновских войнах или промышленной революции в Англии. Весь акцент в предмете перенесен на формирование у детей русофобии. В программах по истории будут отмечать «имперский тип государства СССР», уделят большое внимание истории ОУН/УПА*, а также официально клеймить так называемый «рашизм». Отдельный курс посвящен будет так называемой «российско-украинской войне», которая якобы началась в 2014 году. Детям будут промывать мозги на тему «геноцида» украинцев, который русские якобы систематически проводили с древних времен. Из программы по литературе будут вычищены все русские и белорусские авторы, за исключением некоторых родившихся на территории нынешней Украины.Аналогичные программы по промывке мозгов подготовили украинским школьникам, которые пойдут в польские школы. Там им тоже расскажут об «имперской природе СССР», но вместо акцента на деятельности ОУН/УПА* им расскажут о якобы подстроенной россиянами смоленской катастрофе (гибели польской президентской делегации в авиакатастрофе в 2010 г.).В Германии для украинских беженцев с 1 сентября меняются правила пребывания. Отныне они смогут пребывать там лишь 90 дней, а по истечении этого срока, то есть не позднее 1 декабря, должны поискать себе другую страну пребывания или возвращаться зимовать домой.С 1 сентября откроется возможность для выезда заграницу для состоятельных мужчин, тогда как бедных будут по-прежнему хватать на блокпостах и бросать на убой. Выехать в командировку смогут военнообязанные мужчины, чей месячный заработок превышает 20 000 гривен. Предварительно предприниматель или предприятие должны внести 200 тыс. грн залога на счет в «Ощадбанке». Эти деньги должны вернуть после того как человек, который был в командировке, вернется на Украину. В случае нарушения условий командировки, залог перечислят на нужды Министерства обороны.Тарифы на коммунальные услуги для населения пока заморожены, но для бизнеса в сентябре поднимается тариф на электроэнергию. Увеличение расходов предприниматели, как обычно, включат в ценники товаров и услуг для населения.С 1 сентября планируется снова запустить процесс «массовой приватизации», как называл ее премьер-министр Денис Шмыгаль, хотя период военных действий — не самый лучший для этого момент, так как активы подешевели в несколько раз. Однако возобновлять приватизацию требуют западные кредиторы, для которых сейчас появляется возможность скупить ценные активы за гроши. В свою очередь украинские националисты не раз выражали надежду, что скупка западными компаниями украинских активов заставит их активнее впрягаться за Украину, защищая своё добро на ее территории. Согласно графику, в начале сентября будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и хлебозаводы. На продажу также выставят государственную компанию «Укрспирт» и Завод порошковой металлургии.Поскольку признавать ДНР и ЛНР, а также денацифицироваться Украина не собирается, судя по заявлениям ее руководства, в сентябре продолжится российская СВО. Вероятно, ВСУ попробуют еще раз пойти в контрнаступление, укладывая по степям мобилизованных мужчин. Запад требует от Киева хоть каких-то «перемог» на поле боя, а не в соцсетях, иначе поток финансовой и военной помощи может иссякнуть. И поскольку от этой помощи зависит жизнедеятельность государства, а также удержание власти, следует ожидать новых военных провокаций исключительно ради того, чтобы привлечь к себе внимание. После сентября похолодание и нарастание проблем в энергетической области могут существенно сократить саму возможность «перемог».* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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https://ukraina.ru/20220827/1038178430.html

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2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, украина