https://ukraina.ru/20220901/1038309174.html

В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения

В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения - 01.09.2022 Украина.ру

В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения

Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иосифович Розуман отметил 96-летие в Бердянске. Волонтеры и представители администрации Тверской области навестили ветерана и вручили ему подарок. Об этом сообщили журналисты запорожского телеканала ЗаTV

2022-09-01T06:53

2022-09-01T06:53

2022-09-01T06:53

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Григорий Розуман - танкист, участник берлинской операции, кавалер орденов и медалей.Волонтеры подарили Розуману статуэтку-реплику памятника советскому воину, установленного у города Ржев в Тверской области.

https://ukraina.ru/20220819/1037863017.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ветеран, бердянск, россия