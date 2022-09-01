В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения - 01.09.2022 Украина.ру
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В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения
В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения - 01.09.2022 Украина.ру
В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения
Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иосифович Розуман отметил 96-летие в Бердянске. Волонтеры и представители администрации Тверской области навестили ветерана и вручили ему подарок. Об этом сообщили журналисты запорожского телеканала ЗаTV
2022-09-01T06:53
2022-09-01T06:53
новости
ветеран
бердянск
россия
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Григорий Розуман - танкист, участник берлинской операции, кавалер орденов и медалей.Волонтеры подарили Розуману статуэтку-реплику памятника советскому воину, установленного у города Ржев в Тверской области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ветеран, бердянск, россия
Новости, ветеран, Бердянск, Россия

В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения

06:53 01.09.2022
 
Ветеран Григорий Розуман из Бердянска
Ветеран Григорий Розуман из Бердянска
Читать в
Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иосифович Розуман отметил 96-летие в Бердянске. Волонтеры и представители администрации Тверской области навестили ветерана и вручили ему подарок. Об этом сообщили журналисты запорожского телеканала ЗаTV
Григорий Розуман - танкист, участник берлинской операции, кавалер орденов и медалей.
Волонтеры подарили Розуману статуэтку-реплику памятника советскому воину, установленного у города Ржев в Тверской области.
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