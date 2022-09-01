https://ukraina.ru/20220901/1038309174.html
В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения
В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения - 01.09.2022 Украина.ру
В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения
Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иосифович Розуман отметил 96-летие в Бердянске. Волонтеры и представители администрации Тверской области навестили ветерана и вручили ему подарок. Об этом сообщили журналисты запорожского телеканала ЗаTV
2022-09-01T06:53
2022-09-01T06:53
2022-09-01T06:53
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ветеран
бердянск
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Григорий Розуман - танкист, участник берлинской операции, кавалер орденов и медалей.Волонтеры подарили Розуману статуэтку-реплику памятника советскому воину, установленного у города Ржев в Тверской области.
https://ukraina.ru/20220819/1037863017.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ветеран, бердянск, россия
Новости, ветеран, Бердянск, Россия
В Бердянске 96-летний танкист отметил день рождения
Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иосифович Розуман отметил 96-летие в Бердянске. Волонтеры и представители администрации Тверской области навестили ветерана и вручили ему подарок. Об этом сообщили журналисты запорожского телеканала ЗаTV
Григорий Розуман - танкист, участник берлинской операции, кавалер орденов и медалей.
Волонтеры подарили Розуману статуэтку-реплику памятника советскому воину, установленного у города Ржев в Тверской области.