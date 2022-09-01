https://ukraina.ru/20220901/1038302179.html

Йохан Бекман назвал главную проблему НАТО

Йохан Бекман назвал главную проблему НАТО - 01.09.2022 Украина.ру

Йохан Бекман назвал главную проблему НАТО

Неудача украинского проекта является главной проблемой НАТО на данный момент, заявил в интервью изданию Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2022-09-01T07:15

2022-09-01T07:15

2022-09-01T07:15

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проблемы

йохан бекман

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Однако, заметил Бекман, НАТО угрожает России "новой волной" со стороны Скандинавии. Так, глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил в интервью, что "Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война".Незадолго до этого Халла-ахо ездил в Киев и встречался с Владимиром Зеленским, напомнил политолог.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220831/1038280254.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, проблемы, йохан бекман