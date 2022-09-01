https://ukraina.ru/20220901/1038302179.html
Йохан Бекман назвал главную проблему НАТО
Йохан Бекман назвал главную проблему НАТО - 01.09.2022 Украина.ру
Йохан Бекман назвал главную проблему НАТО
Неудача украинского проекта является главной проблемой НАТО на данный момент, заявил в интервью изданию Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
2022-09-01T07:15
2022-09-01T07:15
2022-09-01T07:15
новости
нато
проблемы
йохан бекман
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Однако, заметил Бекман, НАТО угрожает России "новой волной" со стороны Скандинавии. Так, глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил в интервью, что "Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война".Незадолго до этого Халла-ахо ездил в Киев и встречался с Владимиром Зеленским, напомнил политолог.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220831/1038280254.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, проблемы, йохан бекман
Новости, НАТО, проблемы, Йохан Бекман
Йохан Бекман назвал главную проблему НАТО
Неудача украинского проекта является главной проблемой НАТО на данный момент, заявил в интервью изданию Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
Но главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта.
Однако, заметил Бекман, НАТО угрожает России "новой волной" со стороны Скандинавии. Так, глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил в интервью, что "Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война".
Незадолго до этого Халла-ахо ездил в Киев и встречался с Владимиром Зеленским, напомнил политолог.
Полный текст интервью читайте здесь
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