https://ukraina.ru/20220831/1038296266.html

Йохан Бекман: НАТО понимает, что Украина проиграла, поэтому готовит новую войну

Йохан Бекман: НАТО понимает, что Украина проиграла, поэтому готовит новую войну - 31.08.2022 Украина.ру

Йохан Бекман: НАТО понимает, что Украина проиграла, поэтому готовит новую войну

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T15:24

2022-08-31T15:24

2022-08-31T15:24

интервью

украина

россия

нато

финляндия

нацизм

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На фоне конфликта на Украине на Западе идут два параллельных процесса. Либо под грузом проблем к власти в европейских странах придут патриотические силы, выступающие за многополярный мир, либо НАТО превратится в фашистскую организацию, готовую начать новую войну против России, считает финский политолог и правозащитник Йохан БекманОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания силовой операции России на территории страны. При этом политик не согласилась с утверждением, что страна-участница вооруженного конфликта или участница территориального спора, не имеет права присоединиться к альянсу. По словам Стефанишиной, бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено.- Йохан, вероятен ли подобный сценарий?- НАТО уже фактически участвует в этом конфликте. НАТО отвечает за антироссийскую пропаганду (обвинения вокруг Запорожской АЭС), и гибридные операции против России. Высказывание этой чиновницы – это тоже гибридная операция НАТО. И вообще, сама сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России.Надо понимать, что поставка оружия странами НАТО на Украину – это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них. Страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО.Но главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта.Другое дело, что НАТО уже угрожает России новой войной. Например, глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который только что ездил в Киев в гости к Зеленскому, сегодня в интервью заявил, что Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война. Так что высказывание украинской чиновницы нужно рассматривать и в этом контексте.- А почему Москва очень спокойно реагирует на историю со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО?- Финляндия и Швеция не вступают в НАТО, потому что Турция тормозит этот процесс. Вряд ли они вступят в Альянс. Только что прошли очередные переговоры с турецкой делегацией в Хельсинки – и никаких результатов нет. Финляндия не будет в НАТО.Да, есть мнение, что Финляндия уже фактически в НАТО и без НАТО, как и Украина, потому что Киев получает военную помощь НАТО. Но поставки такого оружия незаконны. Это нарушение международного права. Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас.Плюс, Украина использует тактику "живого щита" и бомбит мирных жителей Донецка и Луганска из поставляемого оружия. Западные страны – тоже военные преступники.- Как финское общество оценивает шансы Украину одержать военную победу?- Любой нормальный человек может понять, что Украина уже давно проиграла. То, что украинские спецслужбы при поддержке западных спецслужб убили Дарью Дугину, означает, что неонацистский режим в Киеве понимает, что они точно не выживут, поэтому они проводят наглые и мстительные операции. Мне это напоминает гитлеровский бункер в мае 1945 года, когда нацисты сошли с ума и устраивали вечеринки с наркотиками. К сожалению, Украина убивает детей с 2014 года в Донбассе, а теперь решила это сделать повсеместно. Это режим детоубийц. Украина будет мешать людям жить, но никаких результатов ей это не даст.Кстати, западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов. И Евросоюз уже скептически относится к идее о запрете выдавать визы для россиян.Но вместе с этим остаются планы большой войны. В Евросоюзе уже говорят о какой-то "военной экономике". Но от этого можно сойти с ума.В общем, в Европе есть люди, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и не поддерживают санкции и отправку оружия. А есть те, кто против. Наш премьер-министр, которая ходит на вечеринки с алкоголем и наркотиками, не устает заявлять, что "Украина должна только победить".- Может ли энергетический кризис в Европе сорвать планы большой войны?- Планы эти уже есть. Они готовятся к этому. Потому что они понимают, что не могут решить вопрос тем способом, которым хотели. Они хотели отправить на Украину больше оружия, но Киев не справился. Результатов нет.Сейчас наши власти сосредоточены на противостоянии России в сфере энергетики. У нас все пишут о том, какова будет ситуация с электроэнергией и ценами на нее. Снова ожидается очень холодная зима, на севере Финляндии будет -35 или -40 градусов. Кстати, наш премьер только что выступила с заявлением, что "у нас будет очень холодная зима, что виновата Россия и что энергетика – это оружие Путина против нас". Значит, война продолжится.Единственный выход из этой ситуации – распад Евросоюза и распад НАТО. Потому что это больные организации.- Кто и как их может развалить?- Есть разные варианты. Например, НАТО уже неспособно функционировать как единый организм, потому что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции. А Турция – большая страна и самая большая после Германии армия НАТО в Европе. Из Евросоюза могут начать выходить страны. Во всех странах есть евроскептики и патриотические организации, которые требуют многополярного мира.Возможно, что развал этих организаций начнётся с США. Если там начнут судить Трампа и запретят ему баллотироваться в президенты, там может начаться бунт. Но не так, как с захватом Капитолия, а настоящее восстание, которое распространится по всему миру. Начнутся бунты в Испании, вернутся "желтые жилеты" во Франции.А НАТО может быть просто парализован. Новый генсек Альянса будет совсем несерьезным человеком. Замечу, что Столтенберг уже почти нигде не показывается, потому что ему надоело. Он хочет стать банкиром в Норвегии. Столтенберг и так несерьезен, а следующий может быть еще хуже.Но есть вариант украинизации и нацификации Европы. Этот процесс идет параллельно. Если генсеком НАТО будет премьер-министр Эстонии, которая выступает против всего русского, то это будет означать фашизацию НАТО. Это тоже очень опасно.Но этого тоже не хотят. Я не единственный человек, кто так думает. В руководстве Евросоюза есть люди, которые понимают, что надо как-то остановиться, потому что такая политика приведет к развалу объединения.

https://ukraina.ru/20210318/1030873647.html

https://ukraina.ru/20220712/1034345528.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, нато, финляндия, нацизм