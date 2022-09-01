Украина уже в НАТО? Финский политолог назвал оружие, которым альянс воюет с Россией - 01.09.2022 Украина.ру
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Украина уже в НАТО? Финский политолог назвал оружие, которым альянс воюет с Россией
Украина уже в НАТО? Финский политолог назвал оружие, которым альянс воюет с Россией - 01.09.2022 Украина.ру
Украина уже в НАТО? Финский политолог назвал оружие, которым альянс воюет с Россией
НАТО фактически участвует в конфликте на Украине, а сама Украина – оружие Альянса против России, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-01T07:00
2022-09-01T07:00
новости
нато
украина
оружие
политолог
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Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания силовой операции России на территории страны, несмотря на то, что является страной-участницей территориального спора.Он подчеркнул, что поставки оружия НАТО на Украину являются применение пятой статьи устава альянса о взаимной обороне всех его членов при нападении на одного их них.То есть, объяснил он, Запад действует так, словно Украина уже в НАТО.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220831/1038280912.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, украина, оружие, политолог
Новости, НАТО, Украина, оружие, политолог

Украина уже в НАТО? Финский политолог назвал оружие, которым альянс воюет с Россией

07:00 01.09.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© NATO
Читать в
НАТО фактически участвует в конфликте на Украине, а сама Украина – оружие Альянса против России, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания силовой операции России на территории страны, несмотря на то, что является страной-участницей территориального спора.
НАТО уже фактически участвует в этом конфликте. НАТО отвечает за антироссийскую пропаганду (обвинения вокруг Запорожской АЭС), и гибридные операции против России. Высказывание этой чиновницы – это тоже гибридная операция НАТО.
Он подчеркнул, что поставки оружия НАТО на Украину являются применение пятой статьи устава альянса о взаимной обороне всех его членов при нападении на одного их них.
То есть, объяснил он, Запад действует так, словно Украина уже в НАТО.
Полный текст интервью читайте здесь
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 09:00
Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа
 
НовостиНАТОУкраинаоружиеполитолог
 
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