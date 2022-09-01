https://ukraina.ru/20220901/1038301615.html

Украина уже в НАТО? Финский политолог назвал оружие, которым альянс воюет с Россией

Украина уже в НАТО? Финский политолог назвал оружие, которым альянс воюет с Россией - 01.09.2022 Украина.ру

Украина уже в НАТО? Финский политолог назвал оружие, которым альянс воюет с Россией

НАТО фактически участвует в конфликте на Украине, а сама Украина – оружие Альянса против России, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-01T07:00

2022-09-01T07:00

2022-09-01T07:00

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Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания силовой операции России на территории страны, несмотря на то, что является страной-участницей территориального спора.Он подчеркнул, что поставки оружия НАТО на Украину являются применение пятой статьи устава альянса о взаимной обороне всех его членов при нападении на одного их них.То есть, объяснил он, Запад действует так, словно Украина уже в НАТО.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220831/1038280912.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, украина, оружие, политолог