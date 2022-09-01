"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в Белгороде - 01.09.2022 Украина.ру
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"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в Белгороде
"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в Белгороде - 01.09.2022 Украина.ру
"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в Белгороде
В Белгороде ощущается, что стало больше техники и военных, но нужно не "вестись" на украинские фейки, объяснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-01T05:45
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новости
белгород
поезд
геннадий алехин
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Он подтвердил, что в регионе действительно заметно увеличение количества военных и специальной техники.В качестве примера, он привел ситуацию, произошедшую на днях: в здании вокзала сломался один из турникетов, из-за чего перед отправлением фирменного поезда Белгород-Москва возникла довольно большая очередь.Украинские Telegram-каналы тут же преподнесли кадры столпотворения так, будто бы белгородцы бегут в Москву, "опасаясь наступления ВСУ". Однако, добавил Алехин, турникеты быстро починили и стало очевидно, что это просто фейк.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036526385.html
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новости, белгород, поезд, геннадий алехин
Новости, Белгород, поезд, Геннадий Алехин

"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в Белгороде

05:45 01.09.2022
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин
Геннадий Алехин
© ok.ru/gennady.alekhin
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В Белгороде ощущается, что стало больше техники и военных, но нужно не "вестись" на украинские фейки, объяснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он подтвердил, что в регионе действительно заметно увеличение количества военных и специальной техники.
Есть передвижение войск, но куда они движутся, я не скажу. Есть люди в форме. Причем за обстановкой в городе внимательно следят украинские пропагандисты и разгоняют любое мало значимое событие.
В качестве примера, он привел ситуацию, произошедшую на днях: в здании вокзала сломался один из турникетов, из-за чего перед отправлением фирменного поезда Белгород-Москва возникла довольно большая очередь.
Украинские Telegram-каналы тут же преподнесли кадры столпотворения так, будто бы белгородцы бегут в Москву, "опасаясь наступления ВСУ". Однако, добавил Алехин, турникеты быстро починили и стало очевидно, что это просто фейк.
Полный текст интервью читайте здесь.
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 09:51
Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по БелгородуВряд ли уничтожение огневых точек ВСУ именно в Цуповке и Казачьей Лопани, которые находятся в Харьковской области, полностью прекратит обстрелы Белгорода. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиБелгородпоездГеннадий Алехин
 
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