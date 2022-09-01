https://ukraina.ru/20220901/1038293683.html

"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в Белгороде

"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в Белгороде - 01.09.2022 Украина.ру

"Люди в форме": военный эксперт рассказал о ситуации в Белгороде

В Белгороде ощущается, что стало больше техники и военных, но нужно не "вестись" на украинские фейки, объяснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-01T05:45

2022-09-01T05:45

2022-09-01T05:45

новости

белгород

поезд

геннадий алехин

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Он подтвердил, что в регионе действительно заметно увеличение количества военных и специальной техники.В качестве примера, он привел ситуацию, произошедшую на днях: в здании вокзала сломался один из турникетов, из-за чего перед отправлением фирменного поезда Белгород-Москва возникла довольно большая очередь.Украинские Telegram-каналы тут же преподнесли кадры столпотворения так, будто бы белгородцы бегут в Москву, "опасаясь наступления ВСУ". Однако, добавил Алехин, турникеты быстро починили и стало очевидно, что это просто фейк.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036526385.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белгород, поезд, геннадий алехин