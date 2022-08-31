В Энергодаре задержали диверсантов, готовивших теракты на ЗАЭС - 31.08.2022 Украина.ру
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В Энергодаре задержали диверсантов, готовивших теракты на ЗАЭС
В Энергодаре задержали диверсантов, готовивших теракты на ЗАЭС - 31.08.2022 Украина.ру
В Энергодаре задержали диверсантов, готовивших теракты на ЗАЭС
Силовики задержали мужчин, подозреваемых в подготовке терактов на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Видеозапись задержания 31 августа опубликовали авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"
2022-08-31T14:20
2022-08-31T14:20
новости
энергодар
диверсанты
задержание
запорожская аэс
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Ночью силовики задержали в Энергодаре группу диверсантов. По местам жительства провели обыски. По информации правоохранителей, диверсанты знали особенности конструкции АЭС, могли нанести удар в самое незащищенное место.Силовики обнаружили и изъяли три автомата АК-74 калибром 5.45-мм, три гранатомета NLAW, пять гранат, самодельное взрывное устройство, карту Энергодара, квадрокоптер и спутниковую систему связи.
https://ukraina.ru/20220831/1038288026.html
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новости, энергодар, диверсанты, задержание, запорожская аэс
Новости, Энергодар, диверсанты, задержание, Запорожская АЭС

В Энергодаре задержали диверсантов, готовивших теракты на ЗАЭС

14:20 31.08.2022
 
© скриншотЗадержание диверсантов в Энергодаре
Задержание диверсантов в Энергодаре
© скриншот
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Силовики задержали мужчин, подозреваемых в подготовке терактов на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Видеозапись задержания 31 августа опубликовали авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"
Ночью силовики задержали в Энергодаре группу диверсантов. По местам жительства провели обыски. По информации правоохранителей, диверсанты знали особенности конструкции АЭС, могли нанести удар в самое незащищенное место.
"Не знаю. Сказали ждать три дня, потом получить инструкции новые", - сказал задержанный мужчина.
Силовики обнаружили и изъяли три автомата АК-74 калибром 5.45-мм, три гранатомета NLAW, пять гранат, самодельное взрывное устройство, карту Энергодара, квадрокоптер и спутниковую систему связи.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
11:52
Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭСУкраинские войска наращивают обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС), что говорит о незаинтересованность президента Украины Владимира Зеленского в успешном визите миссии Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Об этом на брифинге 31 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
 
НовостиЭнергодардиверсантызадержаниеЗапорожская АЭС
 
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