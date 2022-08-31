В Энергодаре задержали диверсантов, готовивших теракты на ЗАЭС

Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Украинские войска наращивают обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС), что говорит о незаинтересованность президента Украины Владимира Зеленского в успешном визите миссии Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Об этом на брифинге 31 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова