В Энергодаре задержали диверсантов, готовивших теракты на ЗАЭС
Силовики задержали мужчин, подозреваемых в подготовке терактов на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Видеозапись задержания 31 августа опубликовали авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"
Ночью силовики задержали в Энергодаре группу диверсантов. По местам жительства провели обыски. По информации правоохранителей, диверсанты знали особенности конструкции АЭС, могли нанести удар в самое незащищенное место.
"Не знаю. Сказали ждать три дня, потом получить инструкции новые", - сказал задержанный мужчина.
Силовики обнаружили и изъяли три автомата АК-74 калибром 5.45-мм, три гранатомета NLAW, пять гранат, самодельное взрывное устройство, карту Энергодара, квадрокоптер и спутниковую систему связи.
11:52Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭСУкраинские войска наращивают обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС), что говорит о незаинтересованность президента Украины Владимира Зеленского в успешном визите миссии Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Об этом на брифинге 31 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова