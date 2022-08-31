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В греческой Компартии связали имя Горбачева с последним актом контрреволюции в СССР
В греческой Компартии связали имя Горбачева с последним актом контрреволюции в СССР - 31.08.2022 Украина.ру
В греческой Компартии связали имя Горбачева с последним актом контрреволюции в СССР
Политика Михаила Горбачёва была политикой свержения социализма, а с его именем связан последний акт контрреволюции в СССР, заявили в Коммунистической партии Греции (КПГ)
2022-08-31T09:02
2022-08-31T09:02
2022-08-31T09:02
новости
горбачев
греция
политика
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Ранее стало известно, что последний президент Советского Союза Горбачев скончался на 92-м году вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.В КПГ сказали, что с Горбачевым связан последний акт контрреволюции в СССР, он возглавил политику перестройки, "которая, по сути, была политикой свержения социализма, проводимой изнутри и сверху"Пока другие партии и официальные лица Греции не озвучили свою реакцию на смерть 92-летнего Михаила Горбачева.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горбачев, греция, политика
Новости, Горбачев, Греция, политика
В греческой Компартии связали имя Горбачева с последним актом контрреволюции в СССР
Политика Михаила Горбачёва была политикой свержения социализма, а с его именем связан последний акт контрреволюции в СССР, заявили в Коммунистической партии Греции (КПГ)
Ранее стало известно, что последний президент Советского Союза Горбачев скончался на 92-м году вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.
В КПГ сказали, что с Горбачевым связан последний акт контрреволюции в СССР, он возглавил политику перестройки, "которая, по сути, была политикой свержения социализма, проводимой изнутри и сверху"
"Его ценные заслуги ему оплатили тем, что он заслужил похвалу капиталистов внутри и за пределами России, а сам Горбачев неоднократно признавался, что его целью было максимально способствовать свержению социализма. Спустя более 30 лет после временного поражения социализма "вклад" Горбачева отождествляется с идущими одна за другой драмами, которые реставрация капитализма принесла народам и рабочему классу бывшего СССР и всего мира", - говорится в комментарии.
Пока другие партии и официальные лица Греции не озвучили свою реакцию на смерть 92-летнего Михаила Горбачева.