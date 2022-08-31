https://ukraina.ru/20220831/1038280912.html

Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа

Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру

Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T09:00

2022-08-31T09:00

2022-08-31T11:45

нато

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Вице-премьер допустила вступление Украины в НАТО до конца спецоперации. Руководство Херсонской области обвинило киевские власти в террористических атаках и терроре населения. Американский генерал призвал НАТО дать Украине оружие и разрешить ударить вглубь РоссииВице-премьер Украины Ольга Стефанишина в беседе с «Европейской правдой» заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания специальной военной операции России на территории страны.Стефанишина напомнила, что Киев неоднократно просил принять его в Альянс. Теперь «решение должен принять Брюссель», подчеркнула она.При этом политик не согласилась с утверждением, что страна-участница вооруженного конфликта или участница территориального спора, не имеет права присоединиться к Альянсу.«Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено», — отметила она.Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин допустил включение Украины в состав НАТО в будущем. Он заверил, что Альянс не откажется от политики «открытых дверей».«Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет пытаться вновь подать заявку на членство в НАТО», — подчеркнул он.На днях Стефанишина выдвинула новое требование к НАТО. Она заявила, что Киеву недостаточно предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в Североатлантический альянс, его удовлетворит только вступление в организацию.«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство», — указала она.По ее мнению, процесс принятия страны в альянс займет около трех лет. При этом переговоры на соответствующую тему могут начаться уже в следующем году.«Абсолютно реалистичен 2023 год», — подчеркнула Стефанишина.В апреле президент Украины Владимир Зеленский передал главе европейского представительства анкету на получение статуса кандидата Евросоюза. Он заявил, что эта процедура стала для государства одним из этапов к вступлению в союз.Рассмотрение соответствующей заявки отложили до лета.Позже, в конце апреля, Стефанишина заявила о скором получении статуса кандидата в члены Евросоюза. Она допустила, что это произойдет на будущей встрече лидеров ЕС, запланированной на июнь 2022 года.В июне на саммите в Брюсселе главы стран Евросоюза Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление в организацию. Киеву выдвинули ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения соответствующего статуса.Зеленский прокомментировал получение статуса кандидата на членство в ЕС и сравнил это событие с покорением вершины Эвереста.На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram заверил, что Украина не войдет в НАТО, так как в Североатлантическом альянсе «есть русофобы, но нет самоубийц».По мнению политика, только Россия могла дать гарантии реальной безопасности Украине, но киевский режим отказался от такого шага.«Так что с гарантиями очень кисло», — добавил Медведев.По словам зампреда Совбеза, в Киеве понимают, что в сложившейся ситуации «вообще нет и быть не может» никаких гарантий.Террор населения освобожденных территорийГлава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев обвинил киевские власти в террористических атаках и терроре населения.Украинские войска обстреливают Новую Каховку уже на протяжении нескольких месяцев. При этом за последние дни интенсивность обстрелов, по словам местных властей, возросла в разы. Удары приходятся по городской инфраструктуре и жилым домам.По его словам, украинские войска, обстреливая Новую Каховку, преследуют цель запугать население и посеять ужас.«Все равно дети готовятся к школе, раздаем подарки и учебники первоклашкам. Готовимся к 1 сентябрю», — подчеркнул Леонтьев.Он добавил, что местное население уже не ждет человеческого отношения со стороны киевских властей.«Все понимают, что за линией фронта находится враг, которому никакие средства уничтожения мирного населения не чужды», — сказал Леонтьев.В свою очередь заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал Владимира Зеленского палачом украинского народа.«Запад дает деньги и требует от Зеленского каких-то конкретных действий и контрнаступлений. Но в итоге гибнут обыкновенные жители Украины, которым задурманили головы и загнали в окопы на заведомую смерть. Зеленский с радостью и присущим ему артистичным пафосом выполняет роль палача украинского народа. Мы задаемся вопросом, почему Зеленский и его прихвостни в окопы не идут, а отправляют на гибель обыкновенных жителей Украины», — возмутился Стремоусов.По его словам, наступление на Херсон закончилось для украинской армии большими потерями и очередным крахом.«Наступление было похоже на кино, в котором роли играют обыкновенные жители Украины, которых выловили и отправили необученными в горнило войны с заведомо известным результатом», — сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать освобожденные территории Украины и Донбасс.Так , они нанесли уже четвертый удар с начала суток по территории Донецкой Народной Республики, второй раз обстреляв Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Обстрел Петровского района был зафиксирован в 07:30 утра. Украинские силовики выпустили три артиллерийских снаряда калибра 152 мм.Ранее обстрелу из артиллерии натовского калибра 155 мм подвергся Куйбышевский район Донецка.Прифронтовой Петровский район, расположенный на западе Донецка, с самого начала конфликта в Донбассе остается одной из наиболее обстреливаемых частей столицы ДНР. В районе функционируют крупные угледобывающие предприятия, в частности шахта им. Челюскинцев и шахта «Трудовская», а также хлебный и машиностроительный заводы.Украинские войска также обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в Telegram представительства.Там также сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».Удар вглубь РоссииБригадный генерал США в отставке Марк Арнольд призвал Соединенные Штаты и НАТО передать Киеву оружие, которое позволит нанести удар вглубь России, и дать разрешение на его использование, передает украинский «24 канал».«Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: "Не наносите ударов по территории России". Но это глупость», — сказал генерал в отставке.Арнольд заявил, что Вооруженным силам Украины следует атаковать цели, расположенные «в сотнях километрах вглубь России».По его мнению, Североатлантическому альянсу следует пересмотреть свою политику и отказаться от тезисов о запрете ударов по российской территории.Генерал указал, что США необходимо поставить Киеву ракеты большой дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также боевые беспилотники и самолеты.Марк Арнольд также высказался против заморозки конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время ситуация находится в той фазе, когда приостановка военных действий станет лишь временной мерой.Генерал выразил мнение, что заморозка конфликта позволит России восстановить силы и продолжить спецоперацию.В мае США объявили о подготовке пакета помощи Киеву, в который вошли РСЗО HIMARS. В Вашингтоне отмечали, что будут поставлены продвинутые ракетные системы дальнего действия.При этом долгое время американская сторона опасалась отправлять Киеву эти вооружения, она предполагала, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».Как уточнил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, США верят заверениям официального Киева об отказе использовать РСЗО для ударов по целям в России.При этом в июне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что HIMARS, поставленные США, уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории.Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что Киев может предпринять попытки нанесения ударов вглубь территории России, в том числе по Москве и курортным городам.Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления в Совбезе, Москва оставила за собой право отодвинуть линии угроз от границ России и Донбасса на расстояние, равное эффективной дальности поставленных на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также возможность нанести точечные ракетные удары по военным центрам принятия решений в случае применения таких систем.В июле стало известно, что Соединенные Штаты отказываются поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS (Army Tactical Missile System) для HIMARS. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сообщил, что США не будут отправлять Киеву истребители в ближайшее время. По его словам, Вашингтон пока не обсуждает этот вопрос.Пока попытки наступления ВСУ даже на своей территории проваливаются. Не далее как во вторник украинские военные предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, она «с треском провалилась», потери ВСУ в живой силе составили более 560 человек, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что наступление начали по прямому указанию Зеленского. В ходе боев российские военные уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, было сбито два штурмовика Су-25.

https://ukraina.ru/20220830/1038263579.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

нато, террор, украина, россия, оружие, хроники, эксклюзив