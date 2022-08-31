https://ukraina.ru/20220831/1038259564.html

Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска

Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска - 31.08.2022 Украина.ру

Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска

Союзным силам нельзя начинать штурм Артёмовска (Бахмута), не взломав линию обороны ВСУ Зайцево-Кодема и не выйдя к трассе Артёмовск — Дзержинск. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин

2022-08-31T07:45

2022-08-31T07:45

2022-08-31T07:45

новости

спецоперация

артёмовск (бахмут)

рожин

днр

штурм

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Он рассказал, что в настоящее время в посёлке Кодема ведутся бои, и сделал прогноз о его освобождении на этой неделе.Он добавил, что союзные войска уже зашли в Артёмовск со стороны Покровского, и ожидают взятия Зайцево и Кодемы для продолжения штурма города.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037633841.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), рожин, днр, штурм