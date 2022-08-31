https://ukraina.ru/20220831/1038259564.html
Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска
Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска - 31.08.2022 Украина.ру
Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска
Союзным силам нельзя начинать штурм Артёмовска (Бахмута), не взломав линию обороны ВСУ Зайцево-Кодема и не выйдя к трассе Артёмовск — Дзержинск. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T07:45
2022-08-31T07:45
2022-08-31T07:45
новости
спецоперация
артёмовск (бахмут)
рожин
днр
штурм
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Он рассказал, что в настоящее время в посёлке Кодема ведутся бои, и сделал прогноз о его освобождении на этой неделе.Он добавил, что союзные войска уже зашли в Артёмовск со стороны Покровского, и ожидают взятия Зайцево и Кодемы для продолжения штурма города.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037633841.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), рожин, днр, штурм
Новости, Спецоперация, Артёмовск (Бахмут), Рожин, ДНР, штурм
Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска
Союзным силам нельзя начинать штурм Артёмовска (Бахмута), не взломав линию обороны ВСУ Зайцево-Кодема и не выйдя к трассе Артёмовск — Дзержинск. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин