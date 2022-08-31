Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска - 31.08.2022 Украина.ру
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Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска
Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска - 31.08.2022 Украина.ру
Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска
Союзным силам нельзя начинать штурм Артёмовска (Бахмута), не взломав линию обороны ВСУ Зайцево-Кодема и не выйдя к трассе Артёмовск — Дзержинск. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T07:45
2022-08-31T07:45
новости
спецоперация
артёмовск (бахмут)
рожин
днр
штурм
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Он рассказал, что в настоящее время в посёлке Кодема ведутся бои, и сделал прогноз о его освобождении на этой неделе.Он добавил, что союзные войска уже зашли в Артёмовск со стороны Покровского, и ожидают взятия Зайцево и Кодемы для продолжения штурма города.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), рожин, днр, штурм
Новости, Спецоперация, Артёмовск (Бахмут), Рожин, ДНР, штурм

Рожин назвал необходимое условие для взятия Артёмовска

07:45 31.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Союзным силам нельзя начинать штурм Артёмовска (Бахмута), не взломав линию обороны ВСУ Зайцево-Кодема и не выйдя к трассе Артёмовск — Дзержинск. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Он рассказал, что в настоящее время в посёлке Кодема ведутся бои, и сделал прогноз о его освобождении на этой неделе.

Важность Кодемы в том, что она является частью линии Зайцево — Кодема, которая прикрывает Артемовск (Бахмут) с юго-востока. Нельзя начинать штурм Артемовска, не взломав эту линию … Так мы сможем [Артёмовск] и с юго-востока атаковать, и с юга, и с востока со стороны Покровского.

Борис Рожин
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики
Он добавил, что союзные войска уже зашли в Артёмовск со стороны Покровского, и ожидают взятия Зайцево и Кодемы для продолжения штурма города.
- РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 05:00
Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУРоссийские войска освобождают сейчас город Артёмовск от ВСУ, а также Соледар, в котором восточная часть уже взята ВС РФ, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияАртёмовск (Бахмут)РожинДНРштурм
 
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