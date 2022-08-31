https://ukraina.ru/20220831/1038247574.html

Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева

Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева - 31.08.2022 Украина.ру

Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева

Широко распиаренное наступление ВСУ на Херсон было неизбежно с информационной точки зрения, но невозможно с военной, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.

2022-08-31T05:45

2022-08-31T05:45

2022-08-31T05:45

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По словам политолога, киевский режим так много говорил об этом наступлении, что стал заложником своей собственной пропаганды. Марков отметил, что с военной точки зрения у Киева не хватает ресурсов для реального, а не медийного наступления, однако если бы оно началось, то ВСУ потерпели бы сокрушительное поражение, после чего армия России перешла бы в реальное наступление и освободила Николаев.

https://ukraina.ru/20220829/1038233791.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

новости, сергей марков, украина, россия, всу, сво, наступление, контрнаступление