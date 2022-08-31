https://ukraina.ru/20220831/1038247574.html
Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева
Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева - 31.08.2022 Украина.ру
Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева
Широко распиаренное наступление ВСУ на Херсон было неизбежно с информационной точки зрения, но невозможно с военной, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
2022-08-31T05:45
2022-08-31T05:45
2022-08-31T05:45
новости
сергей марков
украина
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наступление
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По словам политолога, киевский режим так много говорил об этом наступлении, что стал заложником своей собственной пропаганды. Марков отметил, что с военной точки зрения у Киева не хватает ресурсов для реального, а не медийного наступления, однако если бы оно началось, то ВСУ потерпели бы сокрушительное поражение, после чего армия России перешла бы в реальное наступление и освободила Николаев.
https://ukraina.ru/20220829/1038233791.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей марков, украина, россия, всу, сво, наступление, контрнаступление
Новости, Сергей Марков, Украина, Россия, ВСУ, СВО, наступление, контрнаступление
Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева
Широко распиаренное наступление ВСУ на Херсон было неизбежно с информационной точки зрения, но невозможно с военной, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
По словам политолога, киевский режим так много говорил об этом наступлении, что стал заложником своей собственной пропаганды.
Они должны цементировать. Их цель будет небольшое наступление, захват трех-четырех населенных пунктов. Потом армия России выбьет их назад, но про захваченные пункты они раззвонят по всему миру. А про то, что армия России их потом выбила, и они потеряют эти 3-4 (населенных пункта) и несколько других, уже почти никто не узнает, кроме как у нас. Я думаю, у них вот такой реальный план.
Марков отметил, что с военной точки зрения у Киева не хватает ресурсов для реального, а не медийного наступления, однако если бы оно началось, то ВСУ потерпели бы сокрушительное поражение, после чего армия России перешла бы в реальное наступление и освободила Николаев.