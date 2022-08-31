Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС

Даже если мы возьмём Никополь и Марганец, это не решит проблему с обстрелами из дальнобойных РСЗО энергоблоков и площадок с хранениями ядерных отходов. Со стороны Кривого Рога они будут обстреливать станцию из "Хаймарсов" и "Точек-У". Да, это снизит угрозу артиллерийских обстрелов и беспилотников, но кардинально это проблему не решит