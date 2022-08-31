https://ukraina.ru/20220831/1038245086.html
Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС
Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС
Освобождение городов Никополь и Марганец снизит угрозу артобстрелов и атак беспилотников против Запорожской АЭС, однако киевский режим сможет продолжать обстрелы электростанции, используя другие вооружения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T05:00
2022-08-31T05:00
2022-08-31T05:00
новости
спецоперация
рожин
никополь
энергодар
запорожская аэс
обстрелы
точка-у
himars
киевский режим
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Никополь и Марганец расположены на правом берегу Каховского водохранилища на Днепре напротив контролируемого российскими войсками города Энергодар. С позиций ВСУ у Никополя и Марганца постоянно ведутся обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038199989.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, рожин, никополь, энергодар, запорожская аэс, обстрелы, точка-у, himars, киевский режим
Новости, Спецоперация, Рожин, Никополь, Энергодар, Запорожская АЭС, обстрелы, Точка-У, HIMARS, киевский режим
Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС
Освобождение городов Никополь и Марганец снизит угрозу артобстрелов и атак беспилотников против Запорожской АЭС, однако киевский режим сможет продолжать обстрелы электростанции, используя другие вооружения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин