Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС
Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС - 31.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС
Освобождение городов Никополь и Марганец снизит угрозу артобстрелов и атак беспилотников против Запорожской АЭС, однако киевский режим сможет продолжать обстрелы электростанции, используя другие вооружения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T05:00
2022-08-31T05:00
новости
спецоперация
рожин
никополь
энергодар
запорожская аэс
обстрелы
точка-у
himars
киевский режим
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Никополь и Марганец расположены на правом берегу Каховского водохранилища на Днепре напротив контролируемого российскими войсками города Энергодар. С позиций ВСУ у Никополя и Марганца постоянно ведутся обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, рожин, никополь, энергодар, запорожская аэс, обстрелы, точка-у, himars, киевский режим
Новости, Спецоперация, Рожин, Никополь, Энергодар, Запорожская АЭС, обстрелы, Точка-У, HIMARS, киевский режим

Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС

05:00 31.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Освобождение городов Никополь и Марганец снизит угрозу артобстрелов и атак беспилотников против Запорожской АЭС, однако киевский режим сможет продолжать обстрелы электростанции, используя другие вооружения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Никополь и Марганец расположены на правом берегу Каховского водохранилища на Днепре напротив контролируемого российскими войсками города Энергодар. С позиций ВСУ у Никополя и Марганца постоянно ведутся обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС.

Даже если мы возьмём Никополь и Марганец, это не решит проблему с обстрелами из дальнобойных РСЗО энергоблоков и площадок с хранениями ядерных отходов. Со стороны Кривого Рога они будут обстреливать станцию из "Хаймарсов" и "Точек-У". Да, это снизит угрозу артиллерийских обстрелов и беспилотников, но кардинально это проблему не решит

Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 08:16
Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до девяти. Об этом 29 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram
 
НовостиСпецоперацияРожинНикопольЭнергодарЗапорожская АЭСобстрелыТочка-УHIMARSкиевский режим
 
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