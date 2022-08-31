https://ukraina.ru/20220831/1038232431.html

Рожин рассказал, как на Украине может быть похоронена американская гегемония

Рожин рассказал, как на Украине может быть похоронена американская гегемония - 31.08.2022 Украина.ру

Рожин рассказал, как на Украине может быть похоронена американская гегемония

Вооружённый конфликт на Украине является не просто конфликтом между РФ и киевским режимом, а долговременным противостоянием за общие контуры будущего миропорядка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин

2022-08-31T04:15

2022-08-31T04:15

2022-08-31T04:15

новости

рожин

спецоперация

горбачев

ссср

сша

американская гегемония

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Рожин добавил, что в отношениях с Россией США пытаются вернуться к сложившейся после развала СССР ситуации, "когда мы сдали весь советский блок усилиями [Михаила] Горбачёва и его шайки".Сложившаяся у западных границ РФ ситуация, где усилиями США были созданы "фашистские режимы", является следствием этой политики девяностых годов, указал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220108/1033027650.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, рожин, спецоперация, горбачев, ссср, сша, американская гегемония