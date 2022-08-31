Рожин рассказал, как на Украине может быть похоронена американская гегемония
© Скриншот из видео «вБлокнот»Борис Рожин
© Скриншот из видео «вБлокнот»
Вооружённый конфликт на Украине является не просто конфликтом между РФ и киевским режимом, а долговременным противостоянием за общие контуры будущего миропорядка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
"Если США тут уступят, то это похороны американской гегемонии. Если Россия не сможет, то это будет удар по стратегии, что мы строим свою страну, которая не подчиняется вашингтонскому диктату", - рассказал он.
Рожин добавил, что в отношениях с Россией США пытаются вернуться к сложившейся после развала СССР ситуации, "когда мы сдали весь советский блок усилиями [Михаила] Горбачёва и его шайки".
Сложившаяся у западных границ РФ ситуация, где усилиями США были созданы "фашистские режимы", является следствием этой политики девяностых годов, указал эксперт.
8 января, 05:00«Наглый и циничный обман»: Руцкой рассказал о предательстве Ельцина и ГорбачеваБывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой оценил события 30-летней давности, а именно подписание Беловежских соглашений, которые привели к распаду СССР. По словам героя Советского Союза, к распаду страны привели цепь роковых событий, серьезные внутренние проблемы, внешнее влияние и предательство конкретных политиков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.