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Из подвалов - в спортзал: как россияне помогают налаживать мирную жизнь в Мариуполе
Из подвалов - в спортзал: как россияне помогают налаживать мирную жизнь в Мариуполе - 30.08.2022 Украина.ру
Из подвалов - в спортзал: как россияне помогают налаживать мирную жизнь в Мариуполе
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в Мариуполе, пообщался с руководителем волонтёрских центров освобождённых территорий "ГТО... Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T16:41
2022-08-30T16:41
2022-08-30T16:41
видео
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в Мариуполе, пообщался с руководителем волонтёрских центров освобождённых территорий "ГТО ПРО" Министерства спорта Российской Федерации Олегом Ливенцевым. В составе гуманитарной миссии Общероссийского профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации он уже почти 4 месяца занимается восстановлением и развитием спортивной инфраструктуры в разрушенном городе, привлечением детей и молодёжи Мариуполя к спортивным занятиям, а также организацией поездок мариупольских школьников в Санкт-Петербург. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в Мариуполе, пообщался с руководителем волонтёрских центров освобождённых территорий "ГТО ПРО" Министерства спорта Российской Федерации Олегом Ливенцевым. В составе гуманитарной миссии Общероссийского профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации он уже почти 4 месяца занимается восстановлением и развитием спортивной инфраструктуры в разрушенном городе, привлечением детей и молодёжи Мариуполя к спортивным занятиям, а также организацией поездок мариупольских школьников в Санкт-Петербург.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения