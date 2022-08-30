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Верховная Рада ратифицировала договоры для вывоза товаров в Польшу без ограничений

Верховная Рада ратифицировала договоры для вывоза товаров в Польшу без ограничений - 30.08.2022 Украина.ру

Верховная Рада ратифицировала договоры для вывоза товаров в Польшу без ограничений

Верховная Рада Украины ратифицировала два соглашения, необходимых для запуска "таможенного безвиза" со странами Евросоюза. Об этом 30 августа сообщил депутат ВР Ярослав Железняк в тг-канале

2022-08-30T16:38

2022-08-30T16:38

2022-08-30T16:38

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уголь

украина

польша

товары

конвенция

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Депутаты ратифицировали Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами. Утвердить проекты международных договоров предложил президент Украины Владимир Зеленский. Пояснительные записки подписал министр финансов Украины Сергей Марченко. В результате товары подешевеют, скорость доставки увеличится, пообещал в записке Марченко. От ратификации двух конвенций, по его мнению, выиграют экспортеры, перевозчики и импортеры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал ввести "таможенный безвиз" с 1 октября 2022 года. Эту новость с радостью воспримут жители соседней Польши. Из-за энергетического кризиса в Европе поднялись цены на энергоносители. Украинский уголь - самый дешевый, но менее доступный для поляков: действующие правила запрещают ввозить более тонны (в денежном эквиваленте) топлива в личных целях.

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новости, уголь, украина, польша, товары, конвенция