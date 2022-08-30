Верховная Рада ратифицировала договоры для вывоза товаров в Польшу без ограничений - 30.08.2022 Украина.ру
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Верховная Рада ратифицировала договоры для вывоза товаров в Польшу без ограничений
Верховная Рада ратифицировала договоры для вывоза товаров в Польшу без ограничений - 30.08.2022 Украина.ру
Верховная Рада ратифицировала договоры для вывоза товаров в Польшу без ограничений
Верховная Рада Украины ратифицировала два соглашения, необходимых для запуска "таможенного безвиза" со странами Евросоюза. Об этом 30 августа сообщил депутат ВР Ярослав Железняк в тг-канале
2022-08-30T16:38
2022-08-30T16:38
новости
уголь
украина
польша
товары
конвенция
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Депутаты ратифицировали Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами. Утвердить проекты международных договоров предложил президент Украины Владимир Зеленский. Пояснительные записки подписал министр финансов Украины Сергей Марченко. В результате товары подешевеют, скорость доставки увеличится, пообещал в записке Марченко. От ратификации двух конвенций, по его мнению, выиграют экспортеры, перевозчики и импортеры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал ввести "таможенный безвиз" с 1 октября 2022 года. Эту новость с радостью воспримут жители соседней Польши. Из-за энергетического кризиса в Европе поднялись цены на энергоносители. Украинский уголь - самый дешевый, но менее доступный для поляков: действующие правила запрещают ввозить более тонны (в денежном эквиваленте) топлива в личных целях.
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новости, уголь, украина, польша, товары, конвенция
Новости, уголь, Украина, Польша, товары, конвенция

Верховная Рада ратифицировала договоры для вывоза товаров в Польшу без ограничений

16:38 30.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Верховная Рада Украины ратифицировала два соглашения, необходимых для запуска "таможенного безвиза" со странами Евросоюза. Об этом 30 августа сообщил депутат ВР Ярослав Железняк в тг-канале
Депутаты ратифицировали Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами. Утвердить проекты международных договоров предложил президент Украины Владимир Зеленский. Пояснительные записки подписал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Участие Украины в Конвенции позволит применять европейские транзитные правила, что позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единую гарантию для перемещения товаров со своего склада на склад контрагента", - говорится в пояснительной записке к Конвенции о совместном транзите.

В результате товары подешевеют, скорость доставки увеличится, пообещал в записке Марченко. От ратификации двух конвенций, по его мнению, выиграют экспортеры, перевозчики и импортеры.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал ввести "таможенный безвиз" с 1 октября 2022 года. Эту новость с радостью воспримут жители соседней Польши. Из-за энергетического кризиса в Европе поднялись цены на энергоносители. Украинский уголь - самый дешевый, но менее доступный для поляков: действующие правила запрещают ввозить более тонны (в денежном эквиваленте) топлива в личных целях.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 17:15
Поляки смогут скупать уголь по дешевке: Украину подключат к таможенному безвизу с ЕСУкраину присоединят к европейской конвенции о совместном транзите с 1 октября. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в тг-канале
 
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