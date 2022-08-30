https://ukraina.ru/20220830/1038261559.html
Херсон обесточен, причина неизвестна - Херсоноблэнерго
Херсон обесточен, причина неизвестна - Херсоноблэнерго - 30.08.2022 Украина.ру
Херсон обесточен, причина неизвестна - Херсоноблэнерго
Город Херсон в очередной раз остался без электроэнергии, сообщили изданию Украина.ру в ГУП "Херсоноблэнерго"
2022-08-30T15:18
2022-08-30T15:18
2022-08-30T15:18
новости
херсон
электроэнергия
электричество
вода
отключение электричества
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Из-за масштабного отключения электричества прекратилось водоснабжение, перестали работать кафе и магазины с кассовыми аппаратами и остановились троллейбусы."Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" выясняют причину отсутствия электроснабжения в Херсоне и области", - заявили Украине.ру в пресс-службе предприятия.29 августа Херсон уже пережил масштабное отключение электричества из-за аварии на подстанции, которое также привело к отключению водоснабжения.
https://ukraina.ru/20220830/1038250937.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, электроэнергия, электричество, вода, отключение электричества
Новости, Херсон, электроэнергия, электричество, вода, отключение электричества
Херсон обесточен, причина неизвестна - Херсоноблэнерго
Город Херсон в очередной раз остался без электроэнергии, сообщили изданию Украина.ру в ГУП "Херсоноблэнерго"