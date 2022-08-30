https://ukraina.ru/20220830/1038261559.html

Херсон обесточен, причина неизвестна - Херсоноблэнерго

Херсон обесточен, причина неизвестна - Херсоноблэнерго - 30.08.2022 Украина.ру

Херсон обесточен, причина неизвестна - Херсоноблэнерго

Город Херсон в очередной раз остался без электроэнергии, сообщили изданию Украина.ру в ГУП "Херсоноблэнерго"

2022-08-30T15:18

2022-08-30T15:18

2022-08-30T15:18

новости

херсон

электроэнергия

электричество

вода

отключение электричества

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Из-за масштабного отключения электричества прекратилось водоснабжение, перестали работать кафе и магазины с кассовыми аппаратами и остановились троллейбусы."Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" выясняют причину отсутствия электроснабжения в Херсоне и области", - заявили Украине.ру в пресс-службе предприятия.29 августа Херсон уже пережил масштабное отключение электричества из-за аварии на подстанции, которое также привело к отключению водоснабжения.

https://ukraina.ru/20220830/1038250937.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсон, электроэнергия, электричество, вода, отключение электричества