Песков очень коротко прокомментировал слова Зеленского
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"Цели будут достигнуты": Песков прокомментировал слова Зеленского
Песков очень коротко прокомментировал слова Зеленского
"Цели будут достигнуты": Песков прокомментировал слова Зеленского
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина 30 августа заявил журналистам, что спецоперация на Украине идет методично и по плану
2022-08-30T15:07
2022-08-30T15:07
новости
спецоперация
владимир зеленский
песков
кремль
россия
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В одном из своих регулярных видеообращений Владимир Зеленский обещал украинцам вернуть все те территории, которые страна считает своими.Дмитрий Песков подчеркнул, что Москву подобные заявления не беспокоят и что Москва намерена достичь всех поставленных Верховным главнокомандующим целей.
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новости, спецоперация, владимир зеленский, песков, кремль, россия
Новости, Спецоперация, Владимир Зеленский, Песков, Кремль, Россия

"Цели будут достигнуты": Песков прокомментировал слова Зеленского

15:07 30.08.2022
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкБрифинг Пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова
Брифинг Пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова
© Фотохост-агентство
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина 30 августа заявил журналистам, что спецоперация на Украине идет методично и по плану
В одном из своих регулярных видеообращений Владимир Зеленский обещал украинцам вернуть все те территории, которые страна считает своими.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Москву подобные заявления не беспокоят и что Москва намерена достичь всех поставленных Верховным главнокомандующим целей.
Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты.
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Индии Н. Моди
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Российская спецоперация на Украине

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

Владимир Евсеев интервью
25 августа, 16:47
Владимир Евсеев о том, с какой целью российская армия увеличена на 140 тыс. человек
 
НовостиСпецоперацияВладимир ЗеленскийПесковКремльРоссия
 
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