https://ukraina.ru/20220830/1038259770.html
"Цели будут достигнуты": Песков прокомментировал слова Зеленского
Песков очень коротко прокомментировал слова Зеленского
"Цели будут достигнуты": Песков прокомментировал слова Зеленского
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина 30 августа заявил журналистам, что спецоперация на Украине идет методично и по плану
2022-08-30T15:07
2022-08-30T15:07
2022-08-30T15:07
новости
спецоперация
владимир зеленский
песков
кремль
россия
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В одном из своих регулярных видеообращений Владимир Зеленский обещал украинцам вернуть все те территории, которые страна считает своими.Дмитрий Песков подчеркнул, что Москву подобные заявления не беспокоят и что Москва намерена достичь всех поставленных Верховным главнокомандующим целей.
https://ukraina.ru/20220825/1038120314.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир зеленский, песков, кремль, россия
Новости, Спецоперация, Владимир Зеленский, Песков, Кремль, Россия
"Цели будут достигнуты": Песков прокомментировал слова Зеленского
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина 30 августа заявил журналистам, что спецоперация на Украине идет методично и по плану
В одном из своих регулярных видеообращений Владимир Зеленский обещал украинцам вернуть все те территории, которые страна считает своими.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Москву подобные заявления не беспокоят и что Москва намерена достичь всех поставленных Верховным главнокомандующим целей.
Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Российская спецоперация на Украине
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.
ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.