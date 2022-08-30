ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
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"Сработали четко": ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
"Сработали четко": ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
Система противовоздушной обороны отразила очередную попытку ракетного удара украинских войск по Херсону, передает 30 августа РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова
2022-08-30T10:40
2022-08-30T10:40
новости
ракетный удар
херсон
пво
всу
кирилл стремоусов
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Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру о попытке наступления ВСУ на Херсон, которая была предпринята в конце августа. По его словам, она действительно была, однако удары российской авиации по плацдарму на берегу реки Ингулец и по аэродромам её сорвали. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ракетный удар, херсон, пво, всу, кирилл стремоусов
Новости, ракетный удар, Херсон, ПВО, ВСУ, Кирилл Стремоусов

"Сработали четко": ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону

10:40 30.08.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, Херсонская государственная морская академия
Херсон, Херсонская государственная морская академия
© Татьяна Чугаенко
Читать в
Система противовоздушной обороны отразила очередную попытку ракетного удара украинских войск по Херсону, передает 30 августа РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова
Была попытка ракетной атаки. ПВО сработала четко.
Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области
Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру о попытке наступления ВСУ на Херсон, которая была предпринята в конце августа. По его словам, она действительно была, однако удары российской авиации по плацдарму на берегу реки Ингулец и по аэродромам её сорвали.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Херсон надпись
Вчера, 18:29
Попытка контрнаступления на Херсон, чем ответить на ядерный терроризм. О чём говорили эксперты 29 августа
 
Новостиракетный ударХерсонПВОВСУКирилл Стремоусов
 
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