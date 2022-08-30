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Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"
Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием" - 30.08.2022 Украина.ру
Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"
В Днепре (Днепропетровске) провели битву между шеф-поварами ресторанов и волонтерами на самый вкусный борщ для военнослужащих ВСУ, сообщил ТСН 29 августа
2022-08-30T10:15
2022-08-30T10:15
2022-08-30T10:15
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борщ
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Отмечается, что результатом соревнования стала помощь бойцам ВСУ – автобус борща отправили на передовую, параллельно собирая донаты на средства радиосвязи."Для меня борщ – гастрономическое кулинарное оружие Украины", - заявила Елена Булах, глава ассоциации рестораторов и отельеров Днепра.Во время битвы шеф-повара и волонтеры экспериментировали над рецептами, один из специалистов поделился секретом отвара из сухих белых грибов, а другая повар рассказала, что ее борщ будут подавать не в тарелке, а в запеченной дыне.Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, борщ, днепропетровск, турнир, днепр, всу, армия, украина, оружие
Новости, борщ, Днепропетровск, турнир, Днепр, ВСУ, Армия, Украина, оружие
Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"
В Днепре (Днепропетровске) провели битву между шеф-поварами ресторанов и волонтерами на самый вкусный борщ для военнослужащих ВСУ, сообщил ТСН 29 августа
Отмечается, что результатом соревнования стала помощь бойцам ВСУ – автобус борща отправили на передовую, параллельно собирая донаты на средства радиосвязи.
"Для меня борщ – гастрономическое кулинарное оружие Украины", - заявила Елена Булах, глава ассоциации рестораторов и отельеров Днепра.
Во время битвы шеф-повара и волонтеры экспериментировали над рецептами, один из специалистов поделился секретом отвара из сухих белых грибов, а другая повар рассказала, что ее борщ будут подавать не в тарелке, а в запеченной дыне.
Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.