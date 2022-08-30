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Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"

Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием" - 30.08.2022 Украина.ру

Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"

В Днепре (Днепропетровске) провели битву между шеф-поварами ресторанов и волонтерами на самый вкусный борщ для военнослужащих ВСУ, сообщил ТСН 29 августа

2022-08-30T10:15

2022-08-30T10:15

2022-08-30T10:15

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борщ

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турнир

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оружие

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Отмечается, что результатом соревнования стала помощь бойцам ВСУ – автобус борща отправили на передовую, параллельно собирая донаты на средства радиосвязи."Для меня борщ – гастрономическое кулинарное оружие Украины", - заявила Елена Булах, глава ассоциации рестораторов и отельеров Днепра.Во время битвы шеф-повара и волонтеры экспериментировали над рецептами, один из специалистов поделился секретом отвара из сухих белых грибов, а другая повар рассказала, что ее борщ будут подавать не в тарелке, а в запеченной дыне.Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.

https://ukraina.ru/20220723/1036770846.html

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новости, борщ, днепропетровск, турнир, днепр, всу, армия, украина, оружие