Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием" - 30.08.2022 Украина.ру
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Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"
Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием" - 30.08.2022 Украина.ру
Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"
В Днепре (Днепропетровске) провели битву между шеф-поварами ресторанов и волонтерами на самый вкусный борщ для военнослужащих ВСУ, сообщил ТСН 29 августа
2022-08-30T10:15
2022-08-30T10:15
новости
борщ
днепропетровск
турнир
днепр
всу
армия
украина
оружие
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Отмечается, что результатом соревнования стала помощь бойцам ВСУ – автобус борща отправили на передовую, параллельно собирая донаты на средства радиосвязи."Для меня борщ – гастрономическое кулинарное оружие Украины", - заявила Елена Булах, глава ассоциации рестораторов и отельеров Днепра.Во время битвы шеф-повара и волонтеры экспериментировали над рецептами, один из специалистов поделился секретом отвара из сухих белых грибов, а другая повар рассказала, что ее борщ будут подавать не в тарелке, а в запеченной дыне.Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, борщ, днепропетровск, турнир, днепр, всу, армия, украина, оружие
Новости, борщ, Днепропетровск, турнир, Днепр, ВСУ, Армия, Украина, оружие

Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"

10:15 30.08.2022
 
© pixabayборщ
борщ
© pixabay
Читать в
В Днепре (Днепропетровске) провели битву между шеф-поварами ресторанов и волонтерами на самый вкусный борщ для военнослужащих ВСУ, сообщил ТСН 29 августа
Отмечается, что результатом соревнования стала помощь бойцам ВСУ – автобус борща отправили на передовую, параллельно собирая донаты на средства радиосвязи.
"Для меня борщ – гастрономическое кулинарное оружие Украины", - заявила Елена Булах, глава ассоциации рестораторов и отельеров Днепра.
Во время битвы шеф-повара и волонтеры экспериментировали над рецептами, один из специалистов поделился секретом отвара из сухих белых грибов, а другая повар рассказала, что ее борщ будут подавать не в тарелке, а в запеченной дыне.
Ранее процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напротив, заявила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева. Она напомнила первое упоминание о блюде в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега во второй половине XVI века.
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 06:45
Пианистка Лисица: Чайковский – как борщУкраинизировать Петра Чайковского и присвоить себе его творчество у Киева не получится, заявила в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
 
НовостиборщДнепропетровсктурнирДнепрВСУАрмияУкраинаоружие
 
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