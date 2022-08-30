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Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так

Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так - 30.08.2022 Украина.ру

Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так

В микрорайоне Тварическом в Херсоне уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщили в херсонских сообществах в Telegram, ссылаясь на местные власти

2022-08-30T09:57

2022-08-30T09:57

2022-08-30T09:57

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Утром 30 августа в Херсоне на улицах слышны автоматные очереди, разрывы снарядов. Часть осколков ракеты, выпущенной ВСУ, повредила фасад многоэтажного панельного жилого дома. Видеозаписи и фотографии опубликовали в соцсетях.Накануне украинские вооруженные формирования предприняли неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны России. В результате ВСУ потеряли 26 танков, 23 БМП, девять бронированных машин, два штурмовика Су-25 и более 560 военнослужащих.

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новости, херсон, ликвидация, сво, стрельба, диверсанты