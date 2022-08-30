Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так - 30.08.2022 Украина.ру
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Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так
Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так - 30.08.2022 Украина.ру
Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так
В микрорайоне Тварическом в Херсоне уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщили в херсонских сообществах в Telegram, ссылаясь на местные власти
2022-08-30T09:57
2022-08-30T09:57
новости
херсон
ликвидация
сво
стрельба
диверсанты
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Утром 30 августа в Херсоне на улицах слышны автоматные очереди, разрывы снарядов. Часть осколков ракеты, выпущенной ВСУ, повредила фасад многоэтажного панельного жилого дома. Видеозаписи и фотографии опубликовали в соцсетях.Накануне украинские вооруженные формирования предприняли неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны России. В результате ВСУ потеряли 26 танков, 23 БМП, девять бронированных машин, два штурмовика Су-25 и более 560 военнослужащих.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, херсон, ликвидация, сво, стрельба, диверсанты
Новости, Херсон, ликвидация, СВО, стрельба, диверсанты

Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так

09:57 30.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
В микрорайоне Тварическом в Херсоне уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщили в херсонских сообществах в Telegram, ссылаясь на местные власти
Утром 30 августа в Херсоне на улицах слышны автоматные очереди, разрывы снарядов. Часть осколков ракеты, выпущенной ВСУ, повредила фасад многоэтажного панельного жилого дома. Видеозаписи и фотографии опубликовали в соцсетях.

"Диверсионно-разведывательная группа ВСУ ликвидирована утром в районе микрорайона Таврического в Херсоне", - сообщили авторы Telegram-канала "Херсонский вестник".

Накануне украинские вооруженные формирования предприняли неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны России. В результате ВСУ потеряли 26 танков, 23 БМП, девять бронированных машин, два штурмовика Су-25 и более 560 военнослужащих.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
09:26
ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭСУкраинские войска с утра обстреливают территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС) и береговую линию Энергодара. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
НовостиХерсонликвидацияСВОстрельбадиверсанты
 
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Заголовок открываемого материала
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09:57Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так
09:41В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны
09:26ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
09:00Ненависть к Зеленскому, обстрелы возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на утро 30 августа
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