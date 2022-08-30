https://ukraina.ru/20220830/1038219934.html
Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС
Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС - 30.08.2022 Украина.ру
Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС
Обстрелами Запорожской атомной электростанции (АЭС) Украина хочет вызвать гуманитарную катастрофу. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T07:15
2022-08-30T07:15
2022-08-30T07:15
армен гаспарян
катастрофа
запорожская аэс
новости
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"На основе этой катастрофы можно попытаться - потому что это (радиоактивное – ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - можно попытаться активировать пятую статью устава НАТО. То есть, сделать просто Третью мировую войну", - сказал Гаспарян.При этом он добавил, что сильно сомневается, что эта цель будет реализуема.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102341/60/1023416048_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_9a38004ddb2b8369102015de3cceb633.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, катастрофа, запорожская аэс, новости
Армен Гаспарян, катастрофа, Запорожская АЭС, Новости
Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС
Обстрелами Запорожской атомной электростанции (АЭС) Украина хочет вызвать гуманитарную катастрофу. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
"На основе этой катастрофы можно попытаться - потому что это (радиоактивное – ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - можно попытаться активировать пятую статью устава НАТО. То есть, сделать просто Третью мировую войну", - сказал Гаспарян.
При этом он добавил, что сильно сомневается, что эта цель будет реализуема.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.