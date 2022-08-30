https://ukraina.ru/20220830/1038219934.html

Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС

Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС - 30.08.2022 Украина.ру

Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС

Обстрелами Запорожской атомной электростанции (АЭС) Украина хочет вызвать гуманитарную катастрофу. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T07:15

2022-08-30T07:15

2022-08-30T07:15

армен гаспарян

катастрофа

запорожская аэс

новости

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"На основе этой катастрофы можно попытаться - потому что это (радиоактивное – ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - можно попытаться активировать пятую статью устава НАТО. То есть, сделать просто Третью мировую войну", - сказал Гаспарян.При этом он добавил, что сильно сомневается, что эта цель будет реализуема.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, катастрофа, запорожская аэс, новости