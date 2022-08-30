Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС - 30.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220830/1038219934.html
Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС
Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС - 30.08.2022 Украина.ру
Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС
Обстрелами Запорожской атомной электростанции (АЭС) Украина хочет вызвать гуманитарную катастрофу. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T07:15
2022-08-30T07:15
армен гаспарян
катастрофа
запорожская аэс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102341/60/1023416048_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_4e2405f0f8e29f9f57bc02004e86f5d6.jpg
"На основе этой катастрофы можно попытаться - потому что это (радиоактивное – ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - можно попытаться активировать пятую статью устава НАТО. То есть, сделать просто Третью мировую войну", - сказал Гаспарян.При этом он добавил, что сильно сомневается, что эта цель будет реализуема.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102341/60/1023416048_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_9a38004ddb2b8369102015de3cceb633.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
армен гаспарян, катастрофа, запорожская аэс, новости
Армен Гаспарян, катастрофа, Запорожская АЭС, Новости

Гаспарян объяснил, зачем украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС

07:15 30.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Обстрелами Запорожской атомной электростанции (АЭС) Украина хочет вызвать гуманитарную катастрофу. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
"На основе этой катастрофы можно попытаться - потому что это (радиоактивное – ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - можно попытаться активировать пятую статью устава НАТО. То есть, сделать просто Третью мировую войну", - сказал Гаспарян.
При этом он добавил, что сильно сомневается, что эта цель будет реализуема.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Армен ГаспарянкатастрофаЗапорожская АЭСНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40"Сработали четко": ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Херсону
10:32Украинская программа релокации – план опустошения Юго-Востока
10:24Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о Донбассе (нужно фото, но с книгой в руках оставить)
10:19"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня
10:15Украинскую армию снабдили "кулинарным оружием"
10:04Юшков: Евросоюз проводит энергетический геноцид бедных стран
09:57Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не так
09:41В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страны
09:26ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
09:00Ненависть к Зеленскому, обстрелы возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на утро 30 августа
09:00"Могучее удовольствие": Гаспарян сказал, что должно прийти на смену спецоперации
08:45"Нужны производственные мощности": Кнутов рассказал о перспективных российских беспилотниках
08:30"Надо было раньше": эксперт рассказала, почему РФ нужно бить по центрам принятия решений на Украине
08:15"Убиты, уехали или сидят в тюрьме": Азаров рассказал про политику Киева
08:02Михаил Хазин о том, кто что и от кого прячет на Запорожской АЭС
08:00Не везде: Рожин рассказал о стабилизации на линии фронта
07:45Ядерщик Владимир Кузнецов о том, почему России нельзя оставлять МАГАТЭ на ЗАЭС и серьезности угрозы
07:45Это гражданская война в форме войны двух государств – Акопов о СВО
07:30Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
07:27Большая стройка. Как жители Мариуполя провожают мирное лето
Лента новостейМолния