СБУ передала в суд дело Красовского

«Не после воссоединения». Красовский объяснил, когда реально в Крыму начались проблемы с водой В Крыму воды не было никогда, ее давали по часам. Поэтому обвинять украинцев в том, что они отрезали канал через Перекоп, бессмысленно. Об этом рассказал руководитель дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский в интервью изданию Украина.ру