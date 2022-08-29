СБУ передала в суд дело Красовского - 29.08.2022 Украина.ру
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СБУ передала в суд дело Красовского
СБУ передала в суд дело Красовского - 29.08.2022 Украина.ру
СБУ передала в суд дело Красовского
СБУ завершила досудебное расследование против руководителя дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Дело о "публичных призывах к геноциду" передано в суд, сообщает пресс-служба ведомства 29 августа
2022-08-29T12:55
2022-08-29T12:55
новости
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сбу
уголовное дело
геноцид
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Отмечается, что, по данным СБУ, Красовский высказывался об "уничтожении украинцев, как нации" и "уничтожении самостоятельной независимой Украины".В ведомстве заверяют, что следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения его к уголовной ответственности.Ранее в СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России.
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Новости, RT, СБУ, уголовное дело, геноцид

СБУ передала в суд дело Красовского

12:55 29.08.2022
 
© Антон Красовский/FacebookАнтон Красовский
Антон Красовский
© Антон Красовский/Facebook
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СБУ завершила досудебное расследование против руководителя дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Дело о "публичных призывах к геноциду" передано в суд, сообщает пресс-служба ведомства 29 августа
Он неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.
Отмечается, что, по данным СБУ, Красовский высказывался об "уничтожении украинцев, как нации" и "уничтожении самостоятельной независимой Украины".
В ведомстве заверяют, что следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения его к уголовной ответственности.
Ранее в СБУ обвинили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его помощника Даниила Мартынова и командира чеченского спецназа Хусейна Межидова в ведении агрессивной войны, изменении границ Украины и признании правомерной специальной военной операции России.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта 2021, 09:00
«Не после воссоединения». Красовский объяснил, когда реально в Крыму начались проблемы с водойВ Крыму воды не было никогда, ее давали по часам. Поэтому обвинять украинцев в том, что они отрезали канал через Перекоп, бессмысленно. Об этом рассказал руководитель дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиRTСБУуголовное делогеноцид
 
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