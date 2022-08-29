https://ukraina.ru/20220829/1038205934.html

Отставка Сподара: от Макаровича до Александровича*

Отставка Сподара: от Макаровича до Александровича* - 29.08.2022 Украина.ру

Отставка Сподара: от Макаровича до Александровича*

Вместо аполитичного замкомандующего Нацгвардией Украины придет идейный нацист. Это логика власти

2022-08-29T12:00

2022-08-29T12:00

2022-08-29T13:52

украина

сво

нацгвардия

эксклюзив

идеология

"азов"

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Президент Владимир Зеленский 26 августа отправил в отставку заместителя командующего Национальной гвардией Ярослава Сподара. Обычное, в общем-то, дело. Тем более что и причины были — массовое дезертирство в первые дни СВО. Например, как сказал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, «Запорожскую АЭС охраняла Нацгвардия Украины. Подавляющее большинство украинских солдат перешли на сторону России». А за моральное состояние личного состава отвечал именно генерал-лейтенант Сподар.Однако, ознакомившись с «личным делом» гвардейского замполита, мы были очень удивлены тому, насколько знаковой является эта отставка.Пятидестидвухлетний генерал родился на Житомирщине, в 1992 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи (т. е. он принимал ещё присягу СССР), а в 2000 году — Военный гуманитарный институт Национальной академии обороны Украины.Он руководил управлением воспитательной работы Главного управления внутренних войск МВД и отделом комплектования и прохождения службы офицерским составом Академии внутренних войск МВД.На должность заместителя командующего НГУ по работе с личным составом был назначен в мае 2014 года указом и. о. президента Александром Турчиновым. Соответственно, он был человеком Арсена Авакова. В августе 2015 года Сподар прошёл проверку на соответствие закону о люстрации — было выявлено, что запреты его не касаются. На самом деле в законе действительно не указаны руководители подразделений того уровня, который занимал Сподар (в законе упомянуты руководители структурных и территориальных управлений МВД).Сподару служил новому режиму верой и правдой. Он, например, оправдывал идеологию батальона (потом полка) «Азов»** таким вот своеобразным образом: «Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии — это тоже нормально». Он же объяснял, почему православным священникам нельзя служить капелланами в НГУ: «Есть соответствующий приказ Министра внутренних дел, в котором чётко указано: "не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора"».Режим старания Сподара оценил: в 2016 году он был награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2017 получил звание генерал-лейтенанта.На службу Сподара не повлияли ни переформатирование АТО в Операцию объединённых сил в 2018 году, ни избрание нового президента в 2019-м, ни, что достойно всяческого удивления, отставка Авакова в 2021-м, ни начало СВО в 2022-м. И только сейчас…Что тут следует сказать.Во-первых, ещё до переворота работой с личным составом во Внутренних войсках ведали люди, вполне готовые к принятию нацистской идеологии. При таких начальниках офицеры были готовы исполнять приказы, но были ли готовы они действительно противодействовать нацистскому перевороту?Не вызывают удивления ни реверансы перед «Азовом»**, ни то, что в АТО бывшими участниками самообороны Майдана нередко командовали противостоявшие им офицеры Внутренних войск.Справедливости ради следует сказать, что в этом ничего особенного нет — фактически Сподар начал служить уже в украинских силовых ведомствах, а для военных во всём мире характерен патриотизм и даже национализм (это требование соответствия занимаемой должности).Во-вторых, Сподар, на своём сравнительно небольшом посту оказался вполне эффективен — во всяком случае, существенных претензий за время службы к нему не было.В-третьих, будучи связан с Аваковым, Сподар занимался вопросами профессиональными и идеологическими, а в политику не лез. Во всяком случае, если бы существовал реальный риск использования НГУ через возможности Сподара и других людей, протянутых на руководящие должности Аваковым для осуществления антизеленского путча, его бы, конечно, убрали намного раньше. Но замполит, к удивлению, оказался «технократом».Почему же Сподара отправили в отставку?Возможно, дело действительно в низкой мотивированности нацгвардейцев. Хотя тот же полк «Азов»** показал себя во все неплохо, а у пограничников ситуация была гораздо хуже.Но скорее всего, Сподар просто «попал под каток»: в июле Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБОУ Руслана Демченко, командующего ССО Григория Галагана, отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Также были уволены начальники нескольких управлений СБУ пять послов. Кроме того, кресла потеряли генеральный директор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздря и директор «Спецтехноэкспорта» Евгений Ларин. Сейчас просто дело дошло до фигур меньшего ранга, которые недостаточно эффективно проявили себя в условиях СВО.Так что на место Сподара наверняка придёт не приспособленец, а идейный нацист. К гадалке не ходи.* В СССР была поговорка «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», касавшаяся Анастаса Микояна, который вошёл в партийное руководство при Владимире Ильиче Ленине, а закончил карьеру в качестве Председателя Президиума Верховного Совета, став преемником на этом посту Леонида Ильича Брежнева.Вот и Сподар начал службу при первом президенте Украины, а закончил при шестом.** Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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украина, сво, нацгвардия, эксклюзив, идеология, "азов"