Аналитик рассказал, какой козырь против ЕС есть у России
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"Смертельный удар для Европы": аналитик рассказал, какой козырь есть у РФ
Аналитик рассказал, какой козырь против ЕС есть у России
"Смертельный удар для Европы": аналитик рассказал, какой козырь есть у РФ
Аналитик Daily Express Тибо Спирле заявил, что если Россия окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", это может стать смертельным ударом для Европы
2022-08-29T10:26
2022-08-29T10:26
новости
северный поток-2
россия
европа
газ
трубопровод
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Так эксперт оценил объявленную ранее российской стороной приостановку работы газопровода с 31 августа по 2 сентября, которая, предупреждает он, может продлиться.По мнению специалиста, ЕС сократил долю России в поставках топлива, однако признал, что организация по-прежнему зависит от российских энергоносителей.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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новости, северный поток-2, россия, европа, газ, трубопровод
Новости, Северный поток-2, Россия, Европа, газ, трубопровод

"Смертельный удар для Европы": аналитик рассказал, какой козырь есть у РФ

10:26 29.08.2022
 
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
Северный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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Аналитик Daily Express Тибо Спирле заявил, что если Россия окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", это может стать смертельным ударом для Европы
Так эксперт оценил объявленную ранее российской стороной приостановку работы газопровода с 31 августа по 2 сентября, которая, предупреждает он, может продлиться.
"Полное закрытие "Северного потока — 1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года", — привел автор слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.
По мнению специалиста, ЕС сократил долю России в поставках топлива, однако признал, что организация по-прежнему зависит от российских энергоносителей.
Западные санкции в отношении России

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые страны заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, Запад также призвал отказаться от энергоносителей из РФ.

Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.

Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.

В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли.
Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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