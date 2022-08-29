Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины - 29.08.2022 Украина.ру
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Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины - 29.08.2022 Украина.ру
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил замкомандующего Национальной гвардией страны, следует из указа на сайте главы государства
2022-08-29T08:50
2022-08-29T09:03
уволил
владимир зеленский
нацгвардия
новости
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"Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в тексте документа.Других подробностей не приводится.Накануне на сайте Зеленского сообщили, что президент провел секретное совещание с силовиками. Отмечается, что на встрече присутствовали военачальники, руководители разведки, главы Минобороны, МВД и СБУ.Ярослав Сподар был назначен на пост замначальника Нацгвардии Украины в 2014 году, он курировал работу с личным составом. До этого руководил управлением воспитательной работы главного управления войск МВД Украины, а также отделом комплектования и прохождения службы офицерским составом Академии внутренних войск МВД.В июле президент Украины уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, командующего силами спецопераций Григория Галагана, отстранил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, а также уволил начальников управлений СБУ в трех областях. Он также снял с должностей украинских послов в Германии, Венгрии, Норвегии, Индии и Чехии.
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уволил, владимир зеленский, нацгвардия, новости
уволил, Владимир Зеленский, Нацгвардия, Новости

Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины

08:50 29.08.2022 (обновлено: 09:03 29.08.2022)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил замкомандующего Национальной гвардией страны, следует из указа на сайте главы государства
"Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в тексте документа.
Других подробностей не приводится.
Накануне на сайте Зеленского сообщили, что президент провел секретное совещание с силовиками. Отмечается, что на встрече присутствовали военачальники, руководители разведки, главы Минобороны, МВД и СБУ.
Ярослав Сподар был назначен на пост замначальника Нацгвардии Украины в 2014 году, он курировал работу с личным составом. До этого руководил управлением воспитательной работы главного управления войск МВД Украины, а также отделом комплектования и прохождения службы офицерским составом Академии внутренних войск МВД.
В июле президент Украины уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, командующего силами спецопераций Григория Галагана, отстранил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, а также уволил начальников управлений СБУ в трех областях. Он также снял с должностей украинских послов в Германии, Венгрии, Норвегии, Индии и Чехии.
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уволилВладимир ЗеленскийНацгвардияНовости
 
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