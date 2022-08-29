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Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины

Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины - 29.08.2022 Украина.ру

Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил замкомандующего Национальной гвардией страны, следует из указа на сайте главы государства

2022-08-29T08:50

2022-08-29T08:50

2022-08-29T09:03

уволил

владимир зеленский

нацгвардия

новости

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"Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в тексте документа.Других подробностей не приводится.Накануне на сайте Зеленского сообщили, что президент провел секретное совещание с силовиками. Отмечается, что на встрече присутствовали военачальники, руководители разведки, главы Минобороны, МВД и СБУ.Ярослав Сподар был назначен на пост замначальника Нацгвардии Украины в 2014 году, он курировал работу с личным составом. До этого руководил управлением воспитательной работы главного управления войск МВД Украины, а также отделом комплектования и прохождения службы офицерским составом Академии внутренних войск МВД.В июле президент Украины уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, командующего силами спецопераций Григория Галагана, отстранил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, а также уволил начальников управлений СБУ в трех областях. Он также снял с должностей украинских послов в Германии, Венгрии, Норвегии, Индии и Чехии.

https://ukraina.ru/20220815/1037670727.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

уволил, владимир зеленский, нацгвардия, новости