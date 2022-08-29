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Попробуй свергнуть его. Суздальцев о том, кто превратил Зеленского в золотую антилопу

Попробуй свергнуть его. Суздальцев о том, кто превратил Зеленского в золотую антилопу - 29.08.2022 Украина.ру

Попробуй свергнуть его. Суздальцев о том, кто превратил Зеленского в золотую антилопу

Получая поддержку всего Запада, Владимир Зеленский является неприкасаемой фигурой для украинского истеблишмента. Именно он подписывает документы, связанные с предоставлением киевскому режиму денег, оружия и гуманитарной помощи. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T07:45

2022-08-29T07:45

2022-08-29T07:45

новости

владимир зеленский

оружие

киев

украина

запад

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Эксперт при этом отметил, что и оружие, и гуманитарная помощь распродается. Киев фактически стал биржей по продаже оружия.Так что Зеленскому ничто не угрожает. А противоречия и столкновения мнений в высшем руководстве Украины – это естественно. Идут боевые действия. Военное руководство всегда недовольно политическим руководством и наоборот, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, оружие, киев, украина, запад