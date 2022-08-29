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Попробуй свергнуть его. Суздальцев о том, кто превратил Зеленского в золотую антилопу
Попробуй свергнуть его. Суздальцев о том, кто превратил Зеленского в золотую антилопу - 29.08.2022 Украина.ру
Попробуй свергнуть его. Суздальцев о том, кто превратил Зеленского в золотую антилопу
Получая поддержку всего Запада, Владимир Зеленский является неприкасаемой фигурой для украинского истеблишмента. Именно он подписывает документы, связанные с предоставлением киевскому режиму денег, оружия и гуманитарной помощи. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T07:45
2022-08-29T07:45
2022-08-29T07:45
новости
владимир зеленский
оружие
киев
украина
запад
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Эксперт при этом отметил, что и оружие, и гуманитарная помощь распродается. Киев фактически стал биржей по продаже оружия.Так что Зеленскому ничто не угрожает. А противоречия и столкновения мнений в высшем руководстве Украины – это естественно. Идут боевые действия. Военное руководство всегда недовольно политическим руководством и наоборот, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, оружие, киев, украина, запад
Новости, Владимир Зеленский, оружие, Киев, Украина, Запад
Попробуй свергнуть его. Суздальцев о том, кто превратил Зеленского в золотую антилопу
Получая поддержку всего Запада, Владимир Зеленский является неприкасаемой фигурой для украинского истеблишмента. Именно он подписывает документы, связанные с предоставлением киевскому режиму денег, оружия и гуманитарной помощи. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт при этом отметил, что и оружие, и гуманитарная помощь распродается. Киев фактически стал биржей по продаже оружия.
"Короче говоря, все это идет через Зеленского. Он стал золотой антилопой, которую нельзя трогать, потому что она всем выгодна. Без него ВСУ вообще останется без вооружений и будут разгромлены", - указал Суздальцев.
Так что Зеленскому ничто не угрожает. А противоречия и столкновения мнений в высшем руководстве Украины – это естественно. Идут боевые действия. Военное руководство всегда недовольно политическим руководством и наоборот, заключил собеседник издания.