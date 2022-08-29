https://ukraina.ru/20220829/1038186927.html

"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение

"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение - 29.08.2022 Украина.ру

"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение

Спецоперация на Украине поставила и российских, и западных экспертов (за исключением совсем уж негодяев и придурков, которые рассказывали, что Киев будет взят за 96 часов), в странное положение. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T09:00

2022-08-29T09:00

2022-08-29T09:00

новости

спецоперация

россия

украина

донбасс

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/31/1034323168_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a0caeab197f51ec5c4cc97ca23b48d90.jpg

Прогнозисты до 24 февраля правильно говорили, что кампания на Украине будет жестокой. Но они сделали неправильный вывод, посчитав, что именно потому, что все будет кроваво и жестоко, войны не будет, уточнил эксперт.Вооруженный конфликт в Донбассе напоминает позиционный кризис времен Первой мировой войны, притом что мобилизационные возможности Украины и России не исчерпаны. Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждет новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, россия, украина, донбасс, киев