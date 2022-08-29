"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение - 29.08.2022 Украина.ру
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"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение
"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение - 29.08.2022 Украина.ру
"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение
Спецоперация на Украине поставила и российских, и западных экспертов (за исключением совсем уж негодяев и придурков, которые рассказывали, что Киев будет взят за 96 часов), в странное положение. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T09:00
2022-08-29T09:00
новости
спецоперация
россия
украина
донбасс
киев
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Прогнозисты до 24 февраля правильно говорили, что кампания на Украине будет жестокой. Но они сделали неправильный вывод, посчитав, что именно потому, что все будет кроваво и жестоко, войны не будет, уточнил эксперт.Вооруженный конфликт в Донбассе напоминает позиционный кризис времен Первой мировой войны, притом что мобилизационные возможности Украины и России не исчерпаны. Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждет новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон, заключил собеседник издания.
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новости, спецоперация, россия, украина, донбасс, киев
Новости, Спецоперация, Россия, Украина, Донбасс, Киев

"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение

09:00 29.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Спецоперация на Украине поставила и российских, и западных экспертов (за исключением совсем уж негодяев и придурков, которые рассказывали, что Киев будет взят за 96 часов), в странное положение. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Прогнозисты до 24 февраля правильно говорили, что кампания на Украине будет жестокой. Но они сделали неправильный вывод, посчитав, что именно потому, что все будет кроваво и жестоко, войны не будет, уточнил эксперт.
"Тем не менее, 24 февраля операция началась. Она вышла размашистой. В новейшей российской истории у нас ничего такого не было ни по числу задействованных людей, ни по длиннее линии боевого соприкосновения, ни по числу вовлеченности в конфликт людей, которые не являются солдатами. Без шуток, в зоне СВО сейчас находятся миллионы людей. И мы сейчас сталкиваемся с чем-то, чего в Европе давно не было. Даже Балканы не были такой размашистой войной ни по интенсивности боевых действий, ни по числу участников. По числу жертв мы их, слава Богу, пока не догнали. Но боюсь, что имеем все шансы обогнать", - указал Норин.
Вооруженный конфликт в Донбассе напоминает позиционный кризис времен Первой мировой войны, притом что мобилизационные возможности Украины и России не исчерпаны. Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждет новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон, заключил собеседник издания.
 
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