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Ватутин против Манштейна. Как начиналась битва за Днепр

Ватутин против Манштейна. Как начиналась битва за Днепр - 28.08.2022 Украина.ру

Ватутин против Манштейна. Как начиналась битва за Днепр

Украина.ру, 28.08.2022

2022-08-28T15:45

2022-08-28T15:45

2022-08-28T15:45

1943

история

великая отечественная война

сумы

прилуки (черниговская область)

ватутин

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Через два дня после начала Черниговско–Полтавской стратегической операции, 28 августа, командующий группой армий "Юг" фельдмаршал Эрих фон Манштейн раскрыл направление главного удара Воронежского фронта Николая Фёдоровича Ватутина и парировал своевременными контрударами и переброской резервов. Наступление практически остановилось.Ещё до окончания Курской битвы в штаб Воронежского фронта поступила директива Ставки Верховного Главнокомандующего (СВГК), по которой войскам Воронежского фронта после освобождения Харькова предписывалось наносить удары по двум направлениям: главному, на Полтаву и Кременчуг, и вспомогательному, на Зеньков и Миргород. Ставилась и окончательная цель – выйти к Днепру, захватить переправы и плацдармы на его правом берегу.23 августа был почти полностью освобождён Харьков – над его центром взвилось красное знамя. Через три дня без оперативной паузы после мощнейшей артиллерийской подготовки Воронежский фронт начал проведение Сумско – Прилукской наступательной фронтовой операции – составной части стратегической Черниговско-Полтавской операции. Её ещё называют Битвой за Днепр.На начало операции в состав фронта входили: 38-я, 40-я, 47-я, 27-я, 52-я общевойсковые и 4-я, 5-я, 6-я гвардейские общевойсковые, а так же 1-я танковая и 2-я воздушная армии. Таким образом, войска фронта начали наступление, имея в своём составе 665 000 человек личного состава, 12 600 орудий и миномётов, 493 танка и САУ, 520 самолётов.Им противостоял правый фланг группы армий "Юг" Эриха фон Манштейна в составе 4-й танковой армии Германа Гота, 8-й полевой армии Отто Вёлера и 4-го воздушного флота Вольфрама фон Рихтгофена. На начало наступления Красной Армии эти войска насчитывали приблизительно 265 000 человек личного состава, 2 725 орудий и миномётов, 700 танков и штурмовых орудий, 400 самолётов.Немецкое командование рассчитывало задержать противника на многочисленных оборонительных рубежах, созданных за время оккупации по рекам и в населенных пунктах силами военнопленных и оккупированного населения Украины. Их последняя и главная надежда возлагалась на оборонительный рубеж, так называемый "Восточный вал", определённый в соответствии с приказом фюрера от 11 августа по линии реки Молочной – среднему течению Днепра – рекам Сож и Нарва. Здесь враг рассчитывал окончательно остановить Красную Армию и провести перегруппировку своих войск для подготовки к зимней кампании.Однако фюрер слишком долго был уверен в стойкости своих войск – возведение "Восточного вала" началось слишком поздно. К началу советского наступления укрепления на правом, крутом и обрывистом берегу Днепра успели построить только на направлениях наиболее вероятного форсирования, в районе Кременчуга, Запорожья и Никополя.С 26 по 28 августа войскам Воронежского фронта удалось вклиниться в оборону противника до 30 км.Почти в самом начале советского наступления, 27-го числа, в свою бывшую ставку под Винницей, "Вервольф", на совещание со своими генералами из группы армий "Юг" прибыл Гитлер.Манштейн сообщил ему, что группа истощена – потери составили 133 000 человек, а пополнения было получено только 33 000. Что касается Красной Армии, то огромный перевес в живой силе давал ей возможность перебрасывать соединения с одного фронта на другой. Фельдмаршал просил или адекватно пополнить его группу армий – дать минимум 12 дивизий, или разрешить ей оставить Донбасс.Гитлер заверил, что пополнения будут, однако уже в ближайшее время стало понятно, что все его заверения не более, чем пустые словеса – взять резервы немцам было негде.Одновременно с группой армий "Юг" удару подверглась группа армий "Центр" – она не могла отправить на юг ни одной дивизии. Фельдмаршал фон Клюге лично прилетел в Винницу, чтобы сказать Гитлеру об этом. Схожая ситуация сложилась и у группы армий "Север".Тем не менее, даже без подкреплений 28 августа Манштейн, разгадав направление главного удара Ватутина, сумел остановить наступление войск Воронежского фронта на рубеже Зеньков – Краснокутск встречными ударами своих скудных резервов. Таким образом, он спас от флангового охвата свою Донбасскую группировку войск.Но в это же время в ходе Черниговско-Припятской фронтовой операции успешное наступление на Конотопском направлении, на стыке вражеских групп армий "Центр" и "Юг", предпринимал Центральный фронт генерала армии Константина Константиновича Рокоссовского.Дальше всех, на глубину 30 километров, во вражескую оборону вклинилась 60-я армия талантливого советского военачальника генерал-лейтенанта Ивана Даниловича Черняховского.Теперь под угрозой охвата и окружения оказалась северная группировка войск Манштейна, которая сражалась в Сумской области и на севере Харьковской – в основном это были потрёпанные соединения 4-й танковой армии Германа Гота. Им пришлось спешно отойти с рубежа Сумы – Лебедин.Воспользовавшись сложившейся ситуацией, войска Воронежского фронта 2 сентября снова перешли в наступление.На следующий день Манштейн и Клюге вылетели в Ставку Гитлера в Восточной Пруссии.Они хотели, чтобы там, наконец, осознали, что на данный момент основной удар русские наносят именно на стыке их групп армий. Это подтверждало появление против войск Манштейна 55 дивизий и 2 танковых корпусов, которые были взяты не из резерва, а переброшены с других участков Восточного фронта. Оба фельдмаршала просили Гитлера развернуть на Киевском направлении ещё одну армию, иначе прорыв Красой Армии закончится для вермахта катастрофой.Однако фюрер доводам своих военачальников не внял, и они улетели от него не солоно хлебавши.Тем временем 38-я армия генерал-лейтенанта Никандра Евлампиевича Чибисова 5 сентября освободила Сумы.К концу этого же дня войска Воронежского фронта продвинулись в среднем на 20 км. 40-я армия форсировала реку Псёл, овладев плацдармом на её западном берегу. Авангарды 38-й и 40-й армий наступали на Ромны и Прилуки. В центре и на левом фланге фронта продолжались тяжёлые бои в районе Гадяча и Мурафы – большого села в 70 километрах западнее Харькова.6 сентября из СВГК Ватутину поступило распоряжение о переносе направления главного удара с левого фланга Воронежского фронта на правый, на Киев.38-я, 40-я общевойсковые и 3-я танковая армии должны были охватить войска армии "Юг" с севера и расчленить фронт 4-й танковой армии, выйти к Днепру и форсировать его на участке Ржищев – Канев. Вспомогательный удар, с общим направлением на Черкассы наносили 47-я, 52-я, 27-я армии и 3-й механизированный корпус.Для выполнения этой задачи Ставка усилила фронт резервами: 3-й гвардейской танковой армией и 1-м гвардейским кавалерийским корпусом. Одновременно левофланговую 5-ю гв. армию у Ватутина изъяли и вместе с её полосой наступления передали Степному фронту.Последовали новые сокрушительные удары, Манштейну только и оставалось, что докладывать Гитлеру о ежедневном ухудшении положения и в очередной раз требовать подкреплений.8 сентября фюрер прилетел в Запорожье, и командующий группы амий "Юг" снова лично озвучил ему свои доводы.Из-за того, что он не получил подкреплений, фронт отброшенной ранее от Миуса его 6-й армии был окончательно прорван, ширина бреши составляла более 45 километров, затыкать её было нечем. Это означало, что группе армий неизбежно придётся отходить к Днепру своим южным флангом. Что касается северного, то Манштейн предлагал отвести группу армий "Центр" сразу за Днепр, что позволило бы, за счёт выпрямления её линии обороны, высвободить сразу несколько корпусов. Ими можно было усилить войска Манштейна, противостоявшие Воронежскому фронту и удержать фронт на меридиане Полтавы.Гитлер пообещал Манштейну немедленно выделить из состава группы армий "Центр" корпус в составе двух танковых и двух пехотных дивизий, чтобы укрепить ими 4-ю танковую армию Гота. Однако с "немедленно" у него не сложилось.В результате 10 сентября Воронежский фронт прорвал оборону немцев юго-восточнее города Ромны – 38-я и 40-я армии продвинулись на запад на 70-120 км. До восьми вражеских пехотных дивизий оказались в окружении восточнее города Прилуки, с севера их охватил авангард Центрального фронта.Штаб группы армий "Юг" был вынужден 15 сентября дать приказ на общий отход своих войск за Днепр.Перед его подписанием Манштейн позвонил Гитлеру и доложил обстановку. Фюрер разрешение на отход дал и подписал приказ, в соответствии с которым, начиная с 17 сентября, группа армий "Центр" должна была ускоренными маршами начать переброску четырёх дивизий на юг. Но решение это сильно запоздало.16 сентября 38-я армия Воронежского фронта освободила Ромны.40-я армия и 6-й танковый корпус форсировали реку Сулу, заняли Лохвицу, немцы были выбиты из Гадяча. 47-я, 52-я и 27-я армии прорвали оборону противника на рубеже рек Ворскла – Псёл – Сула и, наступая на пятки отступавшим дивизиям 4-й танковой армии Гота и 8-й полевой армии Отто Вёлера, устремились к Днепру.Войска правого крыла группы армий "Юг" разделились на две отступающие части: 4-я танковая армия отходила к Киеву, 8-я армия – к Черкассам. Двигавшийся к Каневу 24-й танковый корпус после переправы переходил в состав 8-й армии.Только после того, как начался общий отход вражеских войск, в наступление смог перейти левый фланг Воронежского фронта, у которого до этого дела обстояли плохо: 4-я гв. армия подключилась к преследованию соединений противника, в то время как 6-ю гв. армию вывели из состава фронта в резерв СВГК.В ночь на 20 сентября из района Ромнов Ватутин ввёл в бой подвижную группу фронта, сформированную из войсковых объединений, переданных ему из резерва СВГК. Темп наступления достиг 25-30 км в сутки. На следующий день передовые части фронта вышли к Днепру.К вечеру 22 сентября в Букринской излучине они захватили первый плацдарм.Для облегчения задачи по форсированию Днепра в зоне ответственности Воронежского фронта в районе Букринского плацдарма в ночь на 24, 25 и 26 сентября планом СВГК было решено выбросить воздушный Днепровский десант. По донесению разведки берег был чист от войск противника, и на момент разведки это было действительно так. Но ко времени выброски немцы подтянули сюда значительные силы.По плану операции планировалось высадить 1-ю, 3-ю и 5-ю воздушно-десантные бригады, порядка 10 000 человек, 24 орудия калибра 45 мм, 180 82-х мм миномётов, 378 противотанковых ружей и 540 пулемётов. Командовал десантом участник обороны Киева генерал-майор Иван Иванович Затевахин.В ночь на 24 сентября в районе Канева началось десантирование 3-й и части сил 5-й воздушно-десантных бригад. Но, оказалось, что данные разведки безнадёжно устарели.Ещё на подлёте авиагруппа встретила сильное огневое сопротивление, и вместо запланированных 600 метров десантирование началось с 2 000 метров. В результате враг безнаказанно расстреливал десантников в воздухе, некоторые из них опустились в быстрые воды Днепра и утонули, не сумев избавиться от купола парашюта. Остальных разнесло воздушными потоками на расстояние до 100 км. Видя такое дело, командование от дальнейшей выброски отказалось. В результате десантники, кто выжил, оказались в тылу врага без подкреплений и без тяжёлого вооружения, только со стрелковым, которое было при себе. Отбиваясь от облав и атаковавших их вражеских подразделений, они отходили в прибрежные леса, сбивались в них в группы или объединялись с действовавшими здесь партизанскими отрядами.5 октября в Каневском лесу командир 5-й воздушно-десантной бригады подполковник Прокофий Мефодиевич Сидорчук сумел собрать вокруг себя несколько групп десантников, установил со штабом фронта связь. 13 ноября, ударив с тыла, его группа смогла захватить на правом берегу Днепра плацдарм и обеспечила форсирование 254-й стрелковой дивизии 52-й армии.Это была последняя масштабная воздушно-десантная операция Великой Отечественной Войны.22 сентября началось форсирование Днепра сразу тремя фронтами: Центральным, Воронежским и Степным. В результате войскам Воронежского фронта удалось занять и до 30 сентября закрепиться на 9 плацдармах, с которых в последующем развивалось наступление на правобережную Украину и Киев.В соответствии с директивой СВГК форсирование происходило с ходу. По приказу Манштейна в 20-30 километровой полосе перед Днепром вражеские войска разрушили, уничтожили или вывезли в тыл всё, что только могло помочь Красной Армии форсировать Днепр, или всё, что могло послужить укрытием при сосредоточении сил, облегчить продовольственное снабжение. Пылали поля, сёла, хутора. В степной части были проблемы с тем, чтобы раздобыть даже брёвна и доски для постройки плотов. Что касается понтонных парков и штатных переправочных средств – они безнадёжно отстали.Тем не менее, пехота и артиллерия сумели переправиться на подручных средства. Их высадку прикрыли действия авиации и дальнобойной артиллерии. Поставленные Ставкой Воронежскому фронту задачи были выполнены. Но эта победа далась дорогой ценой: безвозвратные потери составили 46 293 человек, санитарные – 131 211. Враг за время операции потерял 130 000 убитыми, ранеными и пленными.К 30 сентября частям фронта удалось прочно закрепиться на занятых плацдармах. Началась подготовка ко второму этапу "Битвы за Днепр" – освобождению правобережной Украины и столицы УССР города Киева.

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1943, история, великая отечественная война, сумы, прилуки (черниговская область), ватутин