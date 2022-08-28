В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП - 28.08.2022 Украина.ру
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В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП
В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП - 28.08.2022 Украина.ру
В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП
27 августа из-за удара молнии в опору линий электропередач в Херсоне и нескольких районах области отключили электроснабжение. Энергетики отремонтировали линию, сообщили 28 августа в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области
2022-08-28T12:56
2022-08-28T12:56
новости
херсон
электроснабжение
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Сотрудники госпредприятия "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение и водоснабжение абонентов Херсонской области. Регион оставался без света в течение не более пяти часов. Электроснабжение прерывалось из-за повреждения опоры высоковольтной линии после удара молнии, объяснили в ВГА. В администрации области попросили местных жителей соблюдать спокойствие во всех экстренных ситуациях. Коммунальные службы региона работают и справляются со всеми нагрузками, заверили в ВГА.
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новости, херсон, электроснабжение, свет, лэп
Новости, Херсон, электроснабжение, свет, ЛЭП

В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП

12:56 28.08.2022
 
© CC0, PixabayМолния гроза
Молния гроза
© CC0, Pixabay
Читать в
27 августа из-за удара молнии в опору линий электропередач в Херсоне и нескольких районах области отключили электроснабжение. Энергетики отремонтировали линию, сообщили 28 августа в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области
Сотрудники госпредприятия "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение и водоснабжение абонентов Херсонской области. Регион оставался без света в течение не более пяти часов.
Электроснабжение прерывалось из-за повреждения опоры высоковольтной линии после удара молнии, объяснили в ВГА.
В администрации области попросили местных жителей соблюдать спокойствие во всех экстренных ситуациях. Коммунальные службы региона работают и справляются со всеми нагрузками, заверили в ВГА.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 13:22
Херсон и Мелитополь обесточеныНа освобожденных территориях Украины нет электричества. Об этом 24 августа сообщили очевидцы
 
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