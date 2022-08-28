https://ukraina.ru/20220828/1038191794.html

В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП

В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП - 28.08.2022 Украина.ру

В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП

27 августа из-за удара молнии в опору линий электропередач в Херсоне и нескольких районах области отключили электроснабжение. Энергетики отремонтировали линию, сообщили 28 августа в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области

2022-08-28T12:56

2022-08-28T12:56

2022-08-28T12:56

новости

херсон

электроснабжение

свет

лэп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103138/59/1031385962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e13285b210fed097f9a429e14efa78e.jpg

Сотрудники госпредприятия "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение и водоснабжение абонентов Херсонской области. Регион оставался без света в течение не более пяти часов. Электроснабжение прерывалось из-за повреждения опоры высоковольтной линии после удара молнии, объяснили в ВГА. В администрации области попросили местных жителей соблюдать спокойствие во всех экстренных ситуациях. Коммунальные службы региона работают и справляются со всеми нагрузками, заверили в ВГА.

https://ukraina.ru/20220825/1038093784.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, электроснабжение, свет, лэп