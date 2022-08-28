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В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП
В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП - 28.08.2022 Украина.ру
В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП
27 августа из-за удара молнии в опору линий электропередач в Херсоне и нескольких районах области отключили электроснабжение. Энергетики отремонтировали линию, сообщили 28 августа в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области
2022-08-28T12:56
2022-08-28T12:56
2022-08-28T12:56
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херсон
электроснабжение
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Сотрудники госпредприятия "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение и водоснабжение абонентов Херсонской области. Регион оставался без света в течение не более пяти часов. Электроснабжение прерывалось из-за повреждения опоры высоковольтной линии после удара молнии, объяснили в ВГА. В администрации области попросили местных жителей соблюдать спокойствие во всех экстренных ситуациях. Коммунальные службы региона работают и справляются со всеми нагрузками, заверили в ВГА.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, электроснабжение, свет, лэп
Новости, Херсон, электроснабжение, свет, ЛЭП
В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП
27 августа из-за удара молнии в опору линий электропередач в Херсоне и нескольких районах области отключили электроснабжение. Энергетики отремонтировали линию, сообщили 28 августа в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области
Сотрудники госпредприятия "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение и водоснабжение абонентов Херсонской области. Регион оставался без света в течение не более пяти часов.
Электроснабжение прерывалось из-за повреждения опоры высоковольтной линии после удара молнии, объяснили в ВГА.
В администрации области попросили местных жителей соблюдать спокойствие во всех экстренных ситуациях. Коммунальные службы региона работают и справляются со всеми нагрузками, заверили в ВГА.