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В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии
В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии - 28.08.2022 Украина.ру
В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии
Школьникам из семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине назначили стипендии. Соответствующий указ подписал глава Чувашской Республики Олег Николаев. Документ опубликован на сайте республиканского правительства
2022-08-28T10:26
2022-08-28T10:26
2022-08-28T10:26
новости
стипендии
батальоны
школьники
сво
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С 1 сентября власти Чувашии будут выплачивать школьникам из семей военнослужащих Вооруженных сил России и добровольческого батальона "Атал" будут выплачивать по 2 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в указе главы Чувашии Олега Николаева от 26 августа.В начале августе в Чувашии сформировали батальон специалистов связи "Атал" для участия в СВО. В него записались 138 человек. Добровольцам при заключении контракта пообещали выплатить по 200 тыс. рублей из республиканского бюджета двумя частями.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, стипендии, батальоны, школьники, сво
Новости, стипендии, батальоны, школьники, СВО
В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии
Школьникам из семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине назначили стипендии. Соответствующий указ подписал глава Чувашской Республики Олег Николаев. Документ опубликован на сайте республиканского правительства
С 1 сентября власти Чувашии будут выплачивать школьникам из семей военнослужащих Вооруженных сил России и добровольческого батальона "Атал" будут выплачивать по 2 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в указе главы Чувашии Олега Николаева от 26 августа.
"Учредить с 1 сентября 2022 г. стипендию главы Чувашской Республики для обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики", - говорится в указе.
В начале августе в Чувашии сформировали батальон специалистов связи "Атал" для участия в СВО. В него записались 138 человек. Добровольцам при заключении контракта пообещали выплатить по 200 тыс. рублей из республиканского бюджета двумя частями.