В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии - 28.08.2022 Украина.ру
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В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии
В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии - 28.08.2022 Украина.ру
В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии
Школьникам из семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине назначили стипендии. Соответствующий указ подписал глава Чувашской Республики Олег Николаев. Документ опубликован на сайте республиканского правительства
2022-08-28T10:26
2022-08-28T10:26
новости
стипендии
батальоны
школьники
сво
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С 1 сентября власти Чувашии будут выплачивать школьникам из семей военнослужащих Вооруженных сил России и добровольческого батальона "Атал" будут выплачивать по 2 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в указе главы Чувашии Олега Николаева от 26 августа.В начале августе в Чувашии сформировали батальон специалистов связи "Атал" для участия в СВО. В него записались 138 человек. Добровольцам при заключении контракта пообещали выплатить по 200 тыс. рублей из республиканского бюджета двумя частями.
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новости, стипендии, батальоны, школьники, сво
Новости, стипендии, батальоны, школьники, СВО

В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии

10:26 28.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВ Приморье возобновили обучение детей в малокомплектных школах
В Приморье возобновили обучение детей в малокомплектных школах - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Школьникам из семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине назначили стипендии. Соответствующий указ подписал глава Чувашской Республики Олег Николаев. Документ опубликован на сайте республиканского правительства
С 1 сентября власти Чувашии будут выплачивать школьникам из семей военнослужащих Вооруженных сил России и добровольческого батальона "Атал" будут выплачивать по 2 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в указе главы Чувашии Олега Николаева от 26 августа.
"Учредить с 1 сентября 2022 г. стипендию главы Чувашской Республики для обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики", - говорится в указе.
В начале августе в Чувашии сформировали батальон специалистов связи "Атал" для участия в СВО. В него записались 138 человек. Добровольцам при заключении контракта пообещали выплатить по 200 тыс. рублей из республиканского бюджета двумя частями.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 19:21
Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВОУзбекская диаспора должна создать добровольческий батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины, заявил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов.
 
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