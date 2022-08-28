https://ukraina.ru/20220828/1038187259.html

В США президентство Байдена назвали крупнейшим провалом нацбезопасности

В США президентство Байдена назвали крупнейшим провалом нацбезопасности - 28.08.2022 Украина.ру

В США президентство Байдена назвали крупнейшим провалом нацбезопасности

Президент США Джо Байден несет ответственность за гибель 13 американских военнослужащих в результате вывода войск из Афганистана. Об этом в Twitter написала член палаты представителей США Мэри Миллер

2022-08-28T09:58

2022-08-28T09:58

2022-08-28T09:58

новости

джо байден

сша

гибель

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103315/12/1033151237_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_a4b9b1aa53a9e1b598259cfafded6433.jpg

Миллер назвала президентство Байдена "крупнейшим провалом национальной безопасности" в истории США. Она призвала провести слушания по поводу вывода американских войск из Афганистана. Гибель 13 военнослужащих США Миллер назвала ненужной. По ее мнению, смерти и потерю репутации можно было полностью избежать. Миллер также назвала Байдена слабым и некомпетентным руководителем.

https://ukraina.ru/20220819/1037846792.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, сша, гибель, афганистан