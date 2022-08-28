В США президентство Байдена назвали крупнейшим провалом нацбезопасности
Президент США Джо Байден несет ответственность за гибель 13 американских военнослужащих в результате вывода войск из Афганистана. Об этом в Twitter написала член палаты представителей США Мэри Миллер
Миллер назвала президентство Байдена "крупнейшим провалом национальной безопасности" в истории США. Она призвала провести слушания по поводу вывода американских войск из Афганистана.
"Я призвала к немедленным надзорным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона", - написала Миллер.
Гибель 13 военнослужащих США Миллер назвала ненужной. По ее мнению, смерти и потерю репутации можно было полностью избежать. Миллер также назвала Байдена слабым и некомпетентным руководителем.
19 августа, 07:46"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США"Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну". Таким мнением на днях поделился обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания The Nation