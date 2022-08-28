В США президентство Байдена назвали крупнейшим провалом нацбезопасности - 28.08.2022 Украина.ру
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В США президентство Байдена назвали крупнейшим провалом нацбезопасности
В США президентство Байдена назвали крупнейшим провалом нацбезопасности - 28.08.2022 Украина.ру
В США президентство Байдена назвали крупнейшим провалом нацбезопасности
Президент США Джо Байден несет ответственность за гибель 13 американских военнослужащих в результате вывода войск из Афганистана. Об этом в Twitter написала член палаты представителей США Мэри Миллер
2022-08-28T09:58
2022-08-28T09:58
новости
джо байден
сша
гибель
афганистан
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Миллер назвала президентство Байдена "крупнейшим провалом национальной безопасности" в истории США. Она призвала провести слушания по поводу вывода американских войск из Афганистана. Гибель 13 военнослужащих США Миллер назвала ненужной. По ее мнению, смерти и потерю репутации можно было полностью избежать. Миллер также назвала Байдена слабым и некомпетентным руководителем.
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новости, джо байден, сша, гибель, афганистан
Новости, Джо Байден, США, гибель, Афганистан

В США президентство Байдена назвали крупнейшим провалом нацбезопасности

09:58 28.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Риме
Саммит G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден несет ответственность за гибель 13 американских военнослужащих в результате вывода войск из Афганистана. Об этом в Twitter написала член палаты представителей США Мэри Миллер
Миллер назвала президентство Байдена "крупнейшим провалом национальной безопасности" в истории США. Она призвала провести слушания по поводу вывода американских войск из Афганистана.
"Я призвала к немедленным надзорным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона", - написала Миллер.
Гибель 13 военнослужащих США Миллер назвала ненужной. По ее мнению, смерти и потерю репутации можно было полностью избежать. Миллер также назвала Байдена слабым и некомпетентным руководителем.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 07:46
"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США"Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну". Таким мнением на днях поделился обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания The Nation
 
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