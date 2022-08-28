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Можно вычислить, откуда стреляют по Запорожской АЭС - Анатолий Вассерман

Можно вычислить, откуда стреляют по Запорожской АЭС - Анатолий Вассерман - 28.08.2022 Украина.ру

Можно вычислить, откуда стреляют по Запорожской АЭС - Анатолий Вассерман

Нужно доказать, что террористическое государство Украина обстреливает построенное по американской технологии открытое хранилище отработанного ядерного топлива, и мы докажем - заявил публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру.

2022-08-28T08:30

2022-08-28T08:30

2022-08-28T08:30

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Все атомные станции, построенные по нашим технологиям, имеют надежно защищенное хранилище, таким образом, Украина пытается с помощью американского дальнобойного оружия устроить экологическую катастрофу - говорит депутат. В этих экспериментах ничего сложного нет, радиоактивных веществ на любой АЭС навалом, это отработанное ядерное топливо, загрузить его какой-нибудь корпус со взрывчаткой и создать таким образом грязную бомбу – дело простое, но даже если там действительно велись такие работы, вряд ли от них найдутся доказательные следы - резюмировал Анатолий Вассерман.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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