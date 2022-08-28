Можно вычислить, откуда стреляют по Запорожской АЭС - Анатолий Вассерман - 28.08.2022 Украина.ру
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Можно вычислить, откуда стреляют по Запорожской АЭС - Анатолий Вассерман
Можно вычислить, откуда стреляют по Запорожской АЭС - Анатолий Вассерман - 28.08.2022 Украина.ру
Можно вычислить, откуда стреляют по Запорожской АЭС - Анатолий Вассерман
Нужно доказать, что террористическое государство Украина обстреливает построенное по американской технологии открытое хранилище отработанного ядерного топлива, и мы докажем - заявил публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру.
2022-08-28T08:30
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Все атомные станции, построенные по нашим технологиям, имеют надежно защищенное хранилище, таким образом, Украина пытается с помощью американского дальнобойного оружия устроить экологическую катастрофу - говорит депутат. В этих экспериментах ничего сложного нет, радиоактивных веществ на любой АЭС навалом, это отработанное ядерное топливо, загрузить его какой-нибудь корпус со взрывчаткой и создать таким образом грязную бомбу – дело простое, но даже если там действительно велись такие работы, вряд ли от них найдутся доказательные следы - резюмировал Анатолий Вассерман.
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аэс, запорожская аэс, россия, украина, магатэ
АЭС, Запорожская АЭС, Россия, Украина, магатэ

Можно вычислить, откуда стреляют по Запорожской АЭС - Анатолий Вассерман

08:30 28.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Нужно доказать, что террористическое государство Украина обстреливает построенное по американской технологии открытое хранилище отработанного ядерного топлива, и мы докажем - заявил публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру.
Все атомные станции, построенные по нашим технологиям, имеют надежно защищенное хранилище, таким образом, Украина пытается с помощью американского дальнобойного оружия устроить экологическую катастрофу - говорит депутат.

По траектории движения снарядов и следам не трудно доказать, даже после разлёта осколков и по форме воронок можно четко установить, откуда прилетел снаряд. Даже если он фугасный, предназначенный именно для разлета взрывной волны во все стороны, она все равно разлетается в основном перпендикулярно оси снаряда, соответственно, по следам этой волны определяется поражение оси.

Анатолий Вассерман
публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению
В этих экспериментах ничего сложного нет, радиоактивных веществ на любой АЭС навалом, это отработанное ядерное топливо, загрузить его какой-нибудь корпус со взрывчаткой и создать таким образом грязную бомбу – дело простое, но даже если там действительно велись такие работы, вряд ли от них найдутся доказательные следы - резюмировал Анатолий Вассерман.
 
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