Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян - 28.08.2022 Украина.ру
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Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян
Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян - 28.08.2022 Украина.ру
Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян
Целями становится высшее политическое руководство хутора, пусть они живут и каждую секунду думают, прилетит сейчас в темечко "Калибр" или нет, они же этого больше всего боятся, рассказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.
2022-08-28T07:15
2022-08-28T07:15
сво
украина
россия
киев
армен гаспарян
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По мнению политолога, контртеррористическая операция – не объявления войны, о чем сейчас речи нет, а переформатирования операции, потому что Зеленский сразу сказал, что все совещания в онлайн на Банковой, они прекрасно понимают, что если они соберутся, может прилететь что-то.Они уже себя отрезали, между прочим, от получения электроэнергии, там русских убивают, а мы за то переживаем - а как, у них сало не протухнет, если у них не будет света и сдохнет холодильник, о них пусть думает их террористическое правительство, добавил Гаспарян.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html
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СВО, Украина, Россия, Киев, Армен Гаспарян

Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян

07:15 28.08.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРазвитие ситуации в Киеве
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Целями становится высшее политическое руководство хутора, пусть они живут и каждую секунду думают, прилетит сейчас в темечко "Калибр" или нет, они же этого больше всего боятся, рассказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.
По мнению политолога, контртеррористическая операция – не объявления войны, о чем сейчас речи нет, а переформатирования операции, потому что Зеленский сразу сказал, что все совещания в онлайн на Банковой, они прекрасно понимают, что если они соберутся, может прилететь что-то.
Мы теряем время, это надо сделать. Все эти телодвижения в расчете на то, что там кто-то поумнеет, они не будут работать. Кто там поумнеет? Ну, кто? Подоляк с Арестовичем? Все организаторы геноцида русских на Донбассе, все отдававшие приказы на террористическую деятельность, должны быть "замочены". Потому что следующее, что будет – они задолбят Запорожскую АЭС. И опять мы будем виноваты.
Они уже себя отрезали, между прочим, от получения электроэнергии, там русских убивают, а мы за то переживаем - а как, у них сало не протухнет, если у них не будет света и сдохнет холодильник, о них пусть думает их террористическое правительство, добавил Гаспарян.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Армен Гаспарян интервью
Вчера, 14:12
Армен Гаспарян об итогах недели: ООН, рептилоиды и тотальная расхлябанность
 
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