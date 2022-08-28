https://ukraina.ru/20220828/1038183018.html
Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян
Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян - 28.08.2022 Украина.ру
Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян
Целями становится высшее политическое руководство хутора, пусть они живут и каждую секунду думают, прилетит сейчас в темечко "Калибр" или нет, они же этого больше всего боятся, рассказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.
2022-08-28T07:15
2022-08-28T07:15
2022-08-28T07:15
сво
украина
россия
киев
армен гаспарян
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По мнению политолога, контртеррористическая операция – не объявления войны, о чем сейчас речи нет, а переформатирования операции, потому что Зеленский сразу сказал, что все совещания в онлайн на Банковой, они прекрасно понимают, что если они соберутся, может прилететь что-то.Они уже себя отрезали, между прочим, от получения электроэнергии, там русских убивают, а мы за то переживаем - а как, у них сало не протухнет, если у них не будет света и сдохнет холодильник, о них пусть думает их террористическое правительство, добавил Гаспарян.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, украина, россия, киев, армен гаспарян
Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян
Целями становится высшее политическое руководство хутора, пусть они живут и каждую секунду думают, прилетит сейчас в темечко "Калибр" или нет, они же этого больше всего боятся, рассказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.
По мнению политолога, контртеррористическая операция – не объявления войны, о чем сейчас речи нет, а переформатирования операции, потому что Зеленский сразу сказал, что все совещания в онлайн на Банковой, они прекрасно понимают, что если они соберутся, может прилететь что-то.
Мы теряем время, это надо сделать. Все эти телодвижения в расчете на то, что там кто-то поумнеет, они не будут работать. Кто там поумнеет? Ну, кто? Подоляк с Арестовичем? Все организаторы геноцида русских на Донбассе, все отдававшие приказы на террористическую деятельность, должны быть "замочены". Потому что следующее, что будет – они задолбят Запорожскую АЭС. И опять мы будем виноваты.
Они уже себя отрезали, между прочим, от получения электроэнергии, там русских убивают, а мы за то переживаем - а как, у них сало не протухнет, если у них не будет света и сдохнет холодильник, о них пусть думает их террористическое правительство, добавил Гаспарян.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: