https://ukraina.ru/20220828/1038183018.html

Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян

Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян - 28.08.2022 Украина.ру

Надо заканчивать спецоперацию и начинать контртеррористическую операцию - Армен Гаспарян

Целями становится высшее политическое руководство хутора, пусть они живут и каждую секунду думают, прилетит сейчас в темечко "Калибр" или нет, они же этого больше всего боятся, рассказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.

2022-08-28T07:15

2022-08-28T07:15

2022-08-28T07:15

сво

украина

россия

киев

армен гаспарян

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По мнению политолога, контртеррористическая операция – не объявления войны, о чем сейчас речи нет, а переформатирования операции, потому что Зеленский сразу сказал, что все совещания в онлайн на Банковой, они прекрасно понимают, что если они соберутся, может прилететь что-то.Они уже себя отрезали, между прочим, от получения электроэнергии, там русских убивают, а мы за то переживаем - а как, у них сало не протухнет, если у них не будет света и сдохнет холодильник, о них пусть думает их террористическое правительство, добавил Гаспарян.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html

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сво, украина, россия, киев, армен гаспарян