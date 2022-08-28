Самый сильный деструктивный удар по киевскому режиму это ликвидация политиков - Виктория Федосова - 28.08.2022 Украина.ру
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Самый сильный деструктивный удар по киевскому режиму это ликвидация политиков - Виктория Федосова
Самый сильный деструктивный удар по киевскому режиму это ликвидация политиков - Виктория Федосова - 28.08.2022 Украина.ру
Самый сильный деструктивный удар по киевскому режиму это ликвидация политиков - Виктория Федосова
России нужно давать сигналы на том языке, на котором до них доходит, будь то демонстрация силы или военное давление, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
2022-08-28T06:45
2022-08-28T06:45
украина
россия
сво
киев
терроризм
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Бить по центрам принятия решений нужно было еще раньше, первые удары по территории России, которые были нанесены по Белгородской, по Курской областям, они уже требовали именно такого ответа, добавила эксперт.Но есть такое мнение, что политические элиты, военные элиты Украины, они уже находятся под ударом, потому что они своим хозяевам приносят очень много проблем, не выполняя те задачи, которые перед ними ставятся, говорит Федосова. По ее мнению, Россия может выполнять свои боевые задачи, которые при нынешнем темпе позволяют ждать, пока хозяева расправятся сами со своими марионетками, это один сценарий, другое дело – это демонстрация своей силы, но главное, чтобы это было чувствительно для той стороны, подчеркнула заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
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украина, россия, сво, киев, терроризм
Украина, Россия, СВО, Киев, терроризм

Самый сильный деструктивный удар по киевскому режиму это ликвидация политиков - Виктория Федосова

06:45 28.08.2022
 
© Фото : ba.org.uaВерховная Рада
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : ba.org.ua
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России нужно давать сигналы на том языке, на котором до них доходит, будь то демонстрация силы или военное давление, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
Бить по центрам принятия решений нужно было еще раньше, первые удары по территории России, которые были нанесены по Белгородской, по Курской областям, они уже требовали именно такого ответа, добавила эксперт.

Критический момент настал. Теракт [убийство Дарьи Дугиной] стал консолидирующим для нашего народа. И если за этим не последует жесткой реакции, удара по центрам принятия решений, будь они пустые, не пустые... Ликвидация определенных политических лиц. Это, конечно, был бы самый сильный деструктивный удар.

Но есть такое мнение, что политические элиты, военные элиты Украины, они уже находятся под ударом, потому что они своим хозяевам приносят очень много проблем, не выполняя те задачи, которые перед ними ставятся, говорит Федосова.
По ее мнению, Россия может выполнять свои боевые задачи, которые при нынешнем темпе позволяют ждать, пока хозяева расправятся сами со своими марионетками, это один сценарий, другое дело – это демонстрация своей силы, но главное, чтобы это было чувствительно для той стороны, подчеркнула заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
 
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