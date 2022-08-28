https://ukraina.ru/20220828/1038180896.html

Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт

Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт - 28.08.2022 Украина.ру

Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт

МАГАТЭ нужно поехать на ЗАЭС, ведь в случае повреждения секторов или энергоблоков, распространяться радиация будет на территории всей Европы, но и на территории России, заявила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.

2022-08-28T06:30

2022-08-28T06:30

2022-08-28T06:30

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Об этом должны подумать все члены мирового сообщества, о чем, собственно, на заседании ООН и говорилось, но тормозом была позиция секретариата ООН, который не давал разрешения на выезд МАГАТЭ, хотя сам руководитель МАГАТЭ Гросси ратовал за то, чтобы комиссия поехала так или иначе - при содействии и Украины и России, отметила эксперт.Украина из-за отсутствия успехов на поел боя, поэтому они пытаются, создавая террористическую экологическую угрозу, решить свои вопросы, но этого не получится сделать, думаю, будет достигнута нормальная договоренность с российскими экспертами, будет проведена совместная миссия - уверена Виктория Федосова.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, запорожская аэс, чернобыльская аэс, аэс, магатэ