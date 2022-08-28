Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт - 28.08.2022 Украина.ру
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Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт
Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт - 28.08.2022 Украина.ру
Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт
МАГАТЭ нужно поехать на ЗАЭС, ведь в случае повреждения секторов или энергоблоков, распространяться радиация будет на территории всей Европы, но и на территории России, заявила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
2022-08-28T06:30
2022-08-28T06:30
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Об этом должны подумать все члены мирового сообщества, о чем, собственно, на заседании ООН и говорилось, но тормозом была позиция секретариата ООН, который не давал разрешения на выезд МАГАТЭ, хотя сам руководитель МАГАТЭ Гросси ратовал за то, чтобы комиссия поехала так или иначе - при содействии и Украины и России, отметила эксперт.Украина из-за отсутствия успехов на поел боя, поэтому они пытаются, создавая террористическую экологическую угрозу, решить свои вопросы, но этого не получится сделать, думаю, будет достигнута нормальная договоренность с российскими экспертами, будет проведена совместная миссия - уверена Виктория Федосова.
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украина, россия, запорожская аэс, чернобыльская аэс, аэс, магатэ
Украина, Россия, Запорожская АЭС, Чернобыльская АЭС, АЭС, магатэ

Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт

06:30 28.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МАГАТЭ нужно поехать на ЗАЭС, ведь в случае повреждения секторов или энергоблоков, распространяться радиация будет на территории всей Европы, но и на территории России, заявила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
Об этом должны подумать все члены мирового сообщества, о чем, собственно, на заседании ООН и говорилось, но тормозом была позиция секретариата ООН, который не давал разрешения на выезд МАГАТЭ, хотя сам руководитель МАГАТЭ Гросси ратовал за то, чтобы комиссия поехала так или иначе - при содействии и Украины и России, отметила эксперт.
Состоялись переговоры с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым, и есть надежда на то, что этот вопрос будет решен. И киевскому режиму не удастся деструктивно на эту ситуацию повлиять, или создать (вокруг ЗАЭС – Ред.) так называемую демилитаризованную зону.
Виктория Федосова интервью
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
Украина из-за отсутствия успехов на поел боя, поэтому они пытаются, создавая террористическую экологическую угрозу, решить свои вопросы, но этого не получится сделать, думаю, будет достигнута нормальная договоренность с российскими экспертами, будет проведена совместная миссия - уверена Виктория Федосова.
 
УкраинаРоссияЗапорожская АЭСЧернобыльская АЭСАЭСмагатэ
 
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