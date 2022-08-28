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Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики
Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики - 28.08.2022 Украина.ру
Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики
Мир изменился за полгода с начала спецоперации, что бросается в глаза – реакция западного сообщества, но санкционные меры имели обратный эффект, заявила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
2022-08-28T06:00
2022-08-28T06:00
2022-08-28T06:00
украина
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финансы
экономика
экономический кризис
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Это будет самым главным результатом специальной военной операции в экономической сфере, потому что нужно рассматривать мироустройство, наверное, с разных аспектов, и с геополитического, и с экономического, говорит эксперт.По мнению Федосовой, мы видим зарю больших изменений, следя за динамикой внутриэкономических процессов стран Запада, тоже можно сказать о происходящих тектонических сдвигах – и политика ФРС меняется, и меняется риторика западных стран.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, ес, запад, финансы, экономика, экономический кризис
Украина, Россия, ЕС, Запад, финансы, Экономика, экономический кризис
Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики
Мир изменился за полгода с начала спецоперации, что бросается в глаза – реакция западного сообщества, но санкционные меры имели обратный эффект, заявила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
Это будет самым главным результатом специальной военной операции в экономической сфере, потому что нужно рассматривать мироустройство, наверное, с разных аспектов, и с геополитического, и с экономического, говорит эксперт.
Многие страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям, или заявившие о том, что не так все однозначно в этой ситуации со спецоперацией, показали, что готовы переходить и к альтернативным валютам для международных расчетов. Это самое главное последствие для финансовой архитектуры мира, которое еще будет разворачиваться в процессе, в продолжительной хронологии.
По мнению Федосовой, мы видим зарю больших изменений, следя за динамикой внутриэкономических процессов стран Запада, тоже можно сказать о происходящих тектонических сдвигах – и политика ФРС меняется, и меняется риторика западных стран.