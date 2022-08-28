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Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики

Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики - 28.08.2022 Украина.ру

Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики

Мир изменился за полгода с начала спецоперации, что бросается в глаза – реакция западного сообщества, но санкционные меры имели обратный эффект, заявила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.

2022-08-28T06:00

2022-08-28T06:00

2022-08-28T06:00

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Это будет самым главным результатом специальной военной операции в экономической сфере, потому что нужно рассматривать мироустройство, наверное, с разных аспектов, и с геополитического, и с экономического, говорит эксперт.По мнению Федосовой, мы видим зарю больших изменений, следя за динамикой внутриэкономических процессов стран Запада, тоже можно сказать о происходящих тектонических сдвигах – и политика ФРС меняется, и меняется риторика западных стран.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, ес, запад, финансы, экономика, экономический кризис