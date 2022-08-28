Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики - 28.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220828/1038179947.html
Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики
Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики - 28.08.2022 Украина.ру
Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики
Мир изменился за полгода с начала спецоперации, что бросается в глаза – реакция западного сообщества, но санкционные меры имели обратный эффект, заявила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
2022-08-28T06:00
2022-08-28T06:00
украина
россия
ес
запад
финансы
экономика
экономический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102019/83/1020198367_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_9a2098f3384d182ea34c83371ecb6303.jpg.webp
Это будет самым главным результатом специальной военной операции в экономической сфере, потому что нужно рассматривать мироустройство, наверное, с разных аспектов, и с геополитического, и с экономического, говорит эксперт.По мнению Федосовой, мы видим зарю больших изменений, следя за динамикой внутриэкономических процессов стран Запада, тоже можно сказать о происходящих тектонических сдвигах – и политика ФРС меняется, и меняется риторика западных стран.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102019/83/1020198367_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_6c80d487b7173e70eb06a7a8bcda5193.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, ес, запад, финансы, экономика, экономический кризис
Украина, Россия, ЕС, Запад, финансы, Экономика, экономический кризис

Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики

06:00 28.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
Мир изменился за полгода с начала спецоперации, что бросается в глаза – реакция западного сообщества, но санкционные меры имели обратный эффект, заявила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
Это будет самым главным результатом специальной военной операции в экономической сфере, потому что нужно рассматривать мироустройство, наверное, с разных аспектов, и с геополитического, и с экономического, говорит эксперт.

Многие страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям, или заявившие о том, что не так все однозначно в этой ситуации со спецоперацией, показали, что готовы переходить и к альтернативным валютам для международных расчетов. Это самое главное последствие для финансовой архитектуры мира, которое еще будет разворачиваться в процессе, в продолжительной хронологии.

По мнению Федосовой, мы видим зарю больших изменений, следя за динамикой внутриэкономических процессов стран Запада, тоже можно сказать о происходящих тектонических сдвигах – и политика ФРС меняется, и меняется риторика западных стран.
 
УкраинаРоссияЕСЗападфинансыЭкономикаэкономический кризис
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной
06:45Самый сильный деструктивный удар по киевскому режиму это ликвидация политиков - Виктория Федосова
06:30Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной
06:30Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт
06:15Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН
06:00Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики
05:45Политолог-американист: Кураторы докладывают американцам, что ослабляют Россию через Украину
05:30Заседания Совбеза ООН и любые платформы не поменяют намерений Запада - эксперт
05:25Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть
05:24Чем воюют на Украине. Гаубицы М777 из Канады и США
05:21"Вокруг Булгакова": пять спиритических сеансов
05:15России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий
05:00Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО
04:45"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины
04:30Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков
04:15Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО
04:00"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
19:00Ядерный терроризм, удар по Стаханову, льготы для граждан ДНР и ЛНР. Итоги 27 августа на Украине
17:59Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия
17:32На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
Лента новостейМолния