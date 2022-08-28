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Политолог-американист: Кураторы докладывают американцам, что ослабляют Россию через Украину
Политолог-американист: Кураторы докладывают американцам, что ослабляют Россию через Украину - 28.08.2022 Украина.ру
Политолог-американист: Кураторы докладывают американцам, что ослабляют Россию через Украину
Был момент, когда Украину хотели привести в чувство, но это было до начала спецоперации, но в какой-то момент становится понятно, что бросят непременно, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-28T05:45
2022-08-28T05:45
2022-08-28T05:45
европа
сша
россия
санкции
дмитрий дробницкий
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Пошумят и бросят рано или поздно, но пока это актив, он действует, кураторы докладывают американцам, что успешно выполняют задачу по ослаблению России, так или иначе, позже придется это бросить, уверен эксперт.Западные страны сдают свое старое оружие со складов, в том числе из армий своих, и передают Украине, Европа в этом смысле израсходована, более того, из-за введения санкций Запад вступает в очень неприятный период своей истории, они могли отсрочить продовольственный кризис до осени 2023 года, но, видимо, осенью 2022 получат его , добавил Дробницкий.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
европа, сша, россия, санкции, дмитрий дробницкий
Политолог-американист: Кураторы докладывают американцам, что ослабляют Россию через Украину
Был момент, когда Украину хотели привести в чувство, но это было до начала спецоперации, но в какой-то момент становится понятно, что бросят непременно, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
Пошумят и бросят рано или поздно, но пока это актив, он действует, кураторы докладывают американцам, что успешно выполняют задачу по ослаблению России, так или иначе, позже придется это бросить, уверен эксперт.
Они могут говорить что угодно — что снова запустят ВПК, что нарастят численность вооруженных сил. Я в таких случаях говорю "Show me the money!" — покажите мне деньги, не выделено денег на это. Они расходуют даже Европу, а Украину уж и подавно. Сжигают дотла. Это уже стадия быстрого горения, дожига.
Западные страны сдают свое старое оружие со складов, в том числе из армий своих, и передают Украине, Европа в этом смысле израсходована, более того, из-за введения санкций Запад вступает в очень неприятный период своей истории, они могли отсрочить продовольственный кризис до осени 2023 года, но, видимо, осенью 2022 получат его , добавил Дробницкий.