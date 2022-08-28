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Заседания Совбеза ООН и любые платформы не поменяют намерений Запада - эксперт

Заседания Совбеза ООН и любые платформы не поменяют намерений Запада - эксперт - 28.08.2022 Украина.ру

Заседания Совбеза ООН и любые платформы не поменяют намерений Запада - эксперт

К осени — в октябре-ноябре в любом случае санкционные пакеты бы вводились, по причине того, что Россия якобы оккупирует Крым или из-за вмешательства в какие-либо выборы, это все было бы частью прикрытия и поводом, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.

2022-08-28T05:30

2022-08-28T05:30

2022-08-28T05:30

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дмитрий дробницкий

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В любом случае, понятно, что все эти газовые, нефтяные ограничения, попытки выключить РФ из мировых платежных систем и так далее — это все готовилось, подготовка схем, анализ документов разных мозговых центров и так далее, добавил политолог.Блоки, платформы старые и так далее, будет это отмирать, они не очень адекватны происходящему в мире событиям, и они сильно "завирусованы" антироссийской и антикитайской политикой, считает Дмитрий Дробницкий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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оон, совбез оон, россия, украина, дмитрий дробницкий