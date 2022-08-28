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Заседания Совбеза ООН и любые платформы не поменяют намерений Запада - эксперт
Заседания Совбеза ООН и любые платформы не поменяют намерений Запада - эксперт - 28.08.2022 Украина.ру
Заседания Совбеза ООН и любые платформы не поменяют намерений Запада - эксперт
К осени — в октябре-ноябре в любом случае санкционные пакеты бы вводились, по причине того, что Россия якобы оккупирует Крым или из-за вмешательства в какие-либо выборы, это все было бы частью прикрытия и поводом, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-28T05:30
2022-08-28T05:30
2022-08-28T05:30
оон
совбез оон
россия
украина
дмитрий дробницкий
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В любом случае, понятно, что все эти газовые, нефтяные ограничения, попытки выключить РФ из мировых платежных систем и так далее — это все готовилось, подготовка схем, анализ документов разных мозговых центров и так далее, добавил политолог.Блоки, платформы старые и так далее, будет это отмирать, они не очень адекватны происходящему в мире событиям, и они сильно "завирусованы" антироссийской и антикитайской политикой, считает Дмитрий Дробницкий.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
оон, совбез оон, россия, украина, дмитрий дробницкий
Заседания Совбеза ООН и любые платформы не поменяют намерений Запада - эксперт
К осени — в октябре-ноябре в любом случае санкционные пакеты бы вводились, по причине того, что Россия якобы оккупирует Крым или из-за вмешательства в какие-либо выборы, это все было бы частью прикрытия и поводом, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
В любом случае, понятно, что все эти газовые, нефтяные ограничения, попытки выключить РФ из мировых платежных систем и так далее — это все готовилось, подготовка схем, анализ документов разных мозговых центров и так далее, добавил политолог.
Даже если завтра распустят ООН, это долго будут обсуждать, но это никак ничего не поменяет. На деле. Точно также, как на решение атаковать Ирак на США не повлияло отсутствие резолюции СБ ООН. Это было 20 лет назад, но вот не повлияло. Не важно, что там будет сказано, процессы идут объективные. Форумы, форматы обречены на провал.
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
Блоки, платформы старые и так далее, будет это отмирать, они не очень адекватны происходящему в мире событиям, и они сильно "завирусованы" антироссийской и антикитайской политикой, считает Дмитрий Дробницкий.